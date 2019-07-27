Nikahtan 6 ay sonra Çeşme’de düğün
DÜNYACA ünlü piyanist Fazıl Say, 25 Ocak’ta İtalya’nın Milano başkonsolosluğunda evlendiği Ece Dağıstanlı ile dün Ceşme Alaçatı’da düğün yaptı.
The Stay Hotel’de gerçeklesen 250 kişilik özel davete, çiftler Demet Evgar - Levent Babataş, Edhem Dirvana – Tanem Sivar, Merve Oflaz – Mustafa Mert ile Songül Öden’in aralarında bulunduğu birçok ünlü isim katıldı. Sade kıyafetler tercih eden Say çifti, gece boyu davetlilerle yakından ilgilendi.
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