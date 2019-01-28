Nikah şahidim Demet olabilir
Hande Yener, Girne’deki Chamada adlı gece kulübünde sahneye çıktı. Konser öncesi sorularını yanıtlayan Yener, sevgilisi Ümit Cem Şenol’la ilişkisinin yolunda olduğunu söyledi.
“Nikah şahidiniz Demet Akalın olacakmış, doğru mu” sorusuna Yener, “Kısmet, olabilir neden olmasın. Demet şu anda kankam. Instagram’dan birbirimize kalp gönderiyoruz” yanıtını verdi.
Birlikte proje yapıp yapmayacakları konusuyla ilgili ise şarkıcı, “Her an her şey olabilir. Uzun süre bizi tartışırken görenler bizi artık yan yana görmek istiyor. Belki bir düet, belki de bir reklam filmi olabilir” dedi.
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