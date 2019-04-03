Nikâh İstanbul’da düğün Abu Dabi’de
YILDIZ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker’in oğlu Yahya Ülker ile Rixos Otelleri ve Sembol İnşaat’ın Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince’nin kızı Hatice Tamince, 29 Mart 2019 Cuma akşamı Sait Halim Paşa Yalısı’nda aile arasında kıyılan nikâhla evlendi.
Duygu-Fettah Tamince ve Betül-Murat Ülker’den ailelerine, çok yakın aile dostlarına bir davetiye de düğün için gönderildi. Davetiyede düğünün adresi olarak Abu Dabi’deki Rixos Saadiyat Island yer aldı.
Hatice Tamince-Yahya Ülker çiftinin düğün töreni 6 Nisan 2019 Cumartesi günü Abu Dabi’de gerçekleşecek.
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