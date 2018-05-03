Nihat Odabaşı kimdir? Deniz Akkaya ile yaşadığı tartışmayla gündemde!
Fashion TV ödül gecesine fotoğrafçı Nihat Odabaşı ile manken Deniz Akkaya gerginliği damga vurdu. Ödülünü almak için sahneye davet etilen Nihat Odabaşı'nı tebrik etmeyen ve sahnenin gerisinde duran Deniz Akkaya için fotoğrafçı Instastory'ye 'Keşke için de dışın gibi güzel olsaydı!’ yazdı. Peki Nihat Odabaşı kimdir?
Nihat Odabaşı, 1968 yılında Şanlıurfa’da dünyaya geldi. Kadıköy Anadolu Lisesi’ni tamamlamadıktan sonra İstanbul Üniversitesi işletme Fakültesi ingilizce bölümünü bitirdi. Üniversitede okurken Şahika Tekand ve Tevfik Gelenbe ile tiyatro çalıştı. Çeşitli reklam ajanslarında faaliyet gösterdikten sonra, basın kampanyaları hazırladı. Daha sonra kendi ajansi Sanart'iı kurdu. Pek çok yerli sanatçının yanı sıra Linda Evangelista, David Gandy, Megan Fox gibi uluslararası isimlerle de çalıştı. Son dönemde klip yönetmenliğine ağırlık verdi, ayrıca kozmetik markası Note'un reklam yüzü oldu. 2016 yılında Sinan Akçıl, Atiye ve 2011 Eurovision Şarkı Yarışması birincisi Nigar Jamal ile birlikte X Factor Star Işığı yarışmasının jüri üyeliğini yaptı.
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