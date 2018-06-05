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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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05.06.2018 - 15:49, Son Güncelleme:

Nihat Doğan’a iyi haber... Bin 200 gardiyan tazminat davası açmıştı

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Nihat Doğan’a iyi haber... Bin 200 gardiyan tazminat davası açmıştı

Ünlü sanatçı Nihat Doğan’ın katıldığı televizyon programında gardiyanlar hakkında söylediği sözler nedeniyle 3 yıla kadar hapsi istenen dava, reddedildi. Kararın sevindirici olduğunu belirten Doğan, “Önemli olan millet nezdinde beraat etmekti” dedi.

Ünlü sanatçı Nihat Doğan katıldığı bir televizyon programında FETÖ davası kapsamında tutuklu olan sanıkların duruşmalara “Şık” kıyafetlerle gelmesini sert bir şekilde eleştirerek, “Maşallah gardiyanlar içeride FETÖ’cülere iyi bakmışınız. Tebrik ediyorum. Alçaklara takım elbise giydirenler aferin size. O alçak gardiyanlar bunun hesabını vereceksiniz” demişti.
Bu sözleri gardiyanlar tarafından tepkiyle karşılanan Doğan hakkında Türkiye genelinde yaklaşık bin 200 gardiyan tazminat davası açmıştı. Yine Doğan hakkında yapılan şikayetler üzerine Ankara ve Muğla’da hakaret ve tehdit suçlarından dava açılmıştı. Nihat Doğan hakkında İstanbul’da yapılan bir şikayet üzerine tehdit ve hakaret suçlarında açılan dava karara bağlandı. İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Nihat Doğan avukatı ile birlikte hazır bulundu.
Savunmasını yapan Doğan, herhangi bir hedef gözetmediğini sadece 15 Temmuz darbe girişimi sanıklarının duruşmalara şık kıyafetlerle getirilmesine ilişkin beyanda bulunduğunu belirterek beraatine karar verilmesini istedi.
Davanın reddine karar verildi
Kararını açıklayan mahkeme, Türkiye genelinde aynı konudan dolayı Doğan hakkında daha önce açılan davaların olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verdi.
“Önemli olan millet nezdinde beraat etmektir”
Duruşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Doğan, kararın sevindirici olduğunu belirterek, "Adaletin kestiği parmak acımaz. Ama bence hak yerini bulmuş oldu. Ceza almış olsak ta önemli değil. Önemli olan millet nezdinde beraat etmektir. Milletimiz canını verdi. Biz sırf bunlara tulum giydirin dedik diye ceza görseydik de Biz 15 Temmuz şehitlerinden daha önemli insanlar değiliz. Bu dava ile ilgili bence hak yerini bulmuş oldu” dedi. (İHA)

 

 

 

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