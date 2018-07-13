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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Magazin
13.07.2018 - 15:22, Son Güncelleme:

Nihat Doğan, “Ben asla, ‘Necati Şaşmaz Fetö’cüdür’ demedim

Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
Nihat Doğan, “Ben asla, ‘Necati Şaşmaz Fetö’cüdür’ demedim

BEYAZ TV'de yayınlanan 'Söylemesem Olmaz' programında, "Kurtlar Vadisi" dizisi hakkında yapılan yorumlarda "iftira" ve "hakaret" suçunu işledikleri iddiasıyla haklarında 1 yıl 9 ay 15’er günden 8 yıl 4’er aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan sunucular Nihat Doğan ve Ömür Varol'un da aralarında bulunduğu 5 kişinin yargılanmalarına devam edilirken, Nihat Doğan, “Ben asla, ‘Necati Şaşmaz Fetö’cüdür’ demedim. ‘Vatan hainidir’ hiç demedim. Necati Şaşmaz, insanların teveccüh duyduğu, filmleri de başarılı olan sanatçı bir arkadaşımızdır” dedi.

Anadolu 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Nihat Doğan ve taraf avukatları katıldı.
Duruşmada savunmasını yapan Nihat Doğan, “15 Temmuz, devletimize ve milletimize, Atatürk’ün kurduğu gazi meclisin bombalandığı bir zamandı. 15 Temmuz darbe ve işgal girişiminden muhtemelen iki hafta sonra basına ve medyaya, Pana Film’in, ‘Kurtlar Vadisi Darbe’ ismini satın aldığı gündeme düştü. Ulusal yazılı ve görsel medyada bu konu zaten sonuna kadar yeterince işlendi. Biz de Beyaz Tv’de yapmış olduğumuz, ‘Söylemezsem olmaz’ adlı programda yorumcu olarak şüphelerimiz noktasında kendilerine birkaç soru yönelttik. Zaten yöneltmiş olduğumuz sorular da, basında ve medyada sorulan sorulardı. Açıkçası Necati Şaşmaz beyi tanımam ve kendisi ile hiç bir husumetim de yoktur. Buradaki yapmış olduğum eleştirinin tamamı, yapım firmasının eylemiydi. Neticede ‘Kurtlar Vadisi Darbe’ ismini Necati bey değil, yapım şirketi satın almıştır. Bu konu da, Necati beyi değil, yapımcıyı bağlar. Bizler de, milli, vatanperver bir sanatçı duyarlılığı ile üzerimize düşen görevimizi yapma ve kendi kapımızın önünü süpürme noktasında bulunduğumuz görevdi. Ben asla, ‘Necati Şaşmaz Fetö’cüdür demedim. ‘Necati Şaşmaz vatan hainidir’ hiç demedim. Böyle bir şeyi kabul etmem de zaten söz konusu değildir. Necati Şaşmaz, insanların teveccüh duyduğu, filmleri de başarılı olan sanatçı bir arkadaşımızdır. Sosyal medyada yüzlerce, belki binlerce haber çıktı. Haber çıkmasına rağmen sadece Nihat Doğan’ın içinde bulunduğu projeyi mahkeme yoluyla sindirmeye çalışmasını açıkçası anlamış değilim. Son olarak söyleyeceğim şudur ki; Necati Şaşmaz, gördüğümüz, filmlerini izlediğimiz kadarıyla da milli şuurun topluma empoze edilmesi noktasında da zaman zaman önemli bir misyon üstlenmiştir. Beraatimi talep ediyorum” dedi.

Nihat Doğan, “Ben asla, ‘Necati Şaşmaz Fetö’cüdür’ demedim


Mahkeme hakimi, tarafların, bilirkişi raporu ve dayanağı olan CD’leri izleyerek dosya hakkında yazılı beyanda bulunmalarına karar vererek duruşmayı erteledi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, sanıkların üzerlerine atılı "hakaret" ve "iftira" suçlarını işledikleri gerekçesiyle, 1 yıl 9 ay 15'er günden 8 yıl 4’er aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edilmişti.

Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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