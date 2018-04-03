Nihat Doğan 10 Survivor’da şampiyon olsa bu sözün altından kalkamaz
.
Katledilen Özgecan’ın babası büyüklük gösterip, kızı hakkında abuk sabuk konuşan Nihat Doğan’ı affetmişti...
Hatta Nihat Doğan’la aynı masada oturma büyüklüğünü bile göstermişti.
İşte o masadan çekilen fotoğrafı durup durup gündeme getiriyor Nihat...
Her başı sıkıştığında bu fotoğrafı koyup altına yazılar yazıyor.
Geçen gün yine aynısını yaptı.
Özgecan’ın babası baktı ki, bu buluşma üzerinden Nihat Doğan sürekli kendini temize çekmeye çalışıyor...
Kendisini eleştirenlere durup durup Özgecan ve ailesi üzerinden bu fotoğrafla ayar vermeye çalışıyor...
Yine aynı şey yaşanınca olaya şu sözle noktayı koydu Mehmet Bey:
“Karaktersizliğini bir kez daha ortaya koydu. İnsanlığımızı ve nezaketimizi kullandığı için kendisini kınıyorum...”
Bu kadarcık söz bile anlayana o kadar ağır ki, Nihat Doğan 10 Survivor’da şampiyon olsa bu sözün altından kalkamaz...
Yorumları Göster
Yorumları Gizle