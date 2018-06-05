Nihan Akın kimdir?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriNihan Akın kimdir?
GeriMagazin Nihan Akın kimdir?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
05.06.2018 - 11:10, Son Güncelleme:

Nihan Akın kimdir?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Nihan Akın kimdir?

Nihan Akın, son günlerde sosyal medyanın ilgi gösterdiği isimler arasında yer alıyor. 2006 yılında çıkardığı ilk albümünün ardından 2009 yılında ikinci albümünü çıkaran Nihan Akın, O Ses Türkiye yarışmasında da vokalistlik yaptı. Peki, Nihan Akın kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, merak edilen isim hakkında bazı bilgiler

Nihan Akın ilk olarak 2006 yılında yaptığı albüm çalışmasıyla dinleyiciyle buluştu. Albümüne adını veren “Terk-i Diyar” ve “Üzgünüm” (Ben Bir Kez Sevenlerdenim…) şarkılarıyla müzik severlere sesini duyurdu.

Okul koroları, piyano, gitar ve solfej dersleri derken ilk olarak İstanbul Üniversitesi Türk Müziği bölümüne, daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı MÜZİKOLOJİ bölümüne birincilik derecesiyle giren Nihan Akın, mezun olduktan bir süre sonra stüdyo ve sahne vokal çalışmalarına başladı. İlk albümünü FUAT GÜNER’ in prodüktörlüğünde hazırladı. Yayınladığı bu ilk albümüyle 2006 yılının en iyi çıkış yapan şarkı ve şarkıcısı ödülüne layık görüldü.

Televizyonlarda ve radyolarda yer alan bir çok reklam müziğini de seslendiren şarkıcı 2009 yılında ‘Başka Biri’ isimli ikinci albümünü çıkardı. Nihan Akın Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarında öğretmenlik , “O Ses Türkiye’’ yarışmasında vokal koçluğu yaptı. Kurumsal eğlence sektörünün önde gelen gruplarından “Grup Rönesans Orkestrası” bünyesinde solistlik yaptı. Bu sayede repertuarına İngilizce, Fransızca , İspanyolca , Portekizce, Yunanca, İtalyanca, Arapça ve Japonca gibi birçok farklı dilde şarkılar da ekledi. Türkiye’nin önde gelen müzisyenlerinden oluşan orkestrasıyla yıllardır sayısız bir çok kongre,düğün, özel davet ve şirket organizasyonlarıyla yurt içinde ve yurt dışında konserler veren Nihan AKIN ayrıca  İstanbul’un en gözde mekanlarında da sahne aldı.

2015 yılının Şubat ayında müzik severlerle buluşan “Gel Barışalım Artık” adlı single çalışması Radio ve Club Remix versiyonu olarak DMC tarafından tüm dijital platformlarda satışa sunuldu. Bu çalışma ile birlikte kendi albüm çalışmalarını hızlandıran Nihan Akın aynı zamanda Türkiye’nin bir çok ilinde konserlerine ve sahne çalışmalarına devam etmektedir…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Son dakika: Necati Şaşmaz ile 7 yıllık eşi Nagehan Şaşmaz boşanıyor

Arda Turan adliyede

'Ödülünü alan sevişmeye koşuyor'

Eski usul çıkma teklifi!