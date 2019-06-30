Nicole ile düzmece bir Hollywood resmi değiliz

◊ Dizi dışında hayatınızda neler oluyor? Hangi projeler üzerinde çalışıyorsunuz?

- Hello Sunshine adında bir yapım şirketim var. Şirketimin önceliği ve misyonu, kadını ve kadın hikayelerini merkez almak. Hollywood’da, değişik medya platformlarında, Instagram’da, YouTube’da değişik köklerden gelen insanların seslerini duyurmak. Yıllardır süren uğraşımız sonuç verdi. Siyahi insanlar ve LGBTQ topluluğuna ait insanlar için güzel bir dönem yaşıyoruz. Günümüzde onlar da hem ekranda, hem kamera arkasında temsil ediliyorlar. Diğer yaptığım şey de...

◊ Evet...

- Her yaz farklı sosyal çevrelerden gelen 20 kıza 8 günlük bir eğitim kampı vermek. Hollywood ile ilgili merak ettiklerini anlatıyoruz.Montaj nasıl yapılır, film nasıl çekilir, nasıl pazarlanır...Her şeyi gösteriyoruz. Bu işe gönül veren genç kızların mentoru olmak, onların hayallerini bir parça olsun gerçekleştirmek işimin bir parçası oldu. Bu yıl ikinci defa yapacağız, temmuz ayında.

◊ Bu 20 kız sizinle buluştukları ilk an nasıl tepki veriyor, merak ettim...

- Çok eğlenceli... Benimle tanıştıktan sonra istedikleri her soruyu sorma hakları var. Tüm sorularını yanıtlıyorum.

Soru faslından sonra yönetmen Ava DuVernay’i ziyaret ediyorlar. Sonra senaryo yazarlarıyla konuşuyorlar. Bu sene onları Kerry Washington ile çektiğim “Little Fires Everywhere” dizisinin setine götüreceğim.

◊ Çok şanslılar. Tanışma anınızı görmek isterdim...

- Kolay iletişim kurabilen biriyim. Gerçeği istersen, arkadaşlarım ünlü olduğumu hissetmiyorlar bile. Ne zaman ki dışarıda paparazzilere rastlarız, işte o zaman akıllarına gelir ünlü bir kadın olduğum.

EN KIYMETLİ ŞEYLER KÜÇÜK PAKETLE GELİR

◊ Dizinin kadrosuna Meryl Streep de dahil oldu ve canlandırdığı karakter, sizin oynadığınız Madeline ile çok uğraşıyor. Madeline’ın boyuyla ilgili sinir bozucu şakalar yapıyor mesela...

- Kısa boylu olduğuma dair şakaları David E. Kelley yazdı.

◊ Gerçek hayatta canınızı acıtmak amacıyla söylenen, taciz içeren sözlere karşı tepkiniz nasıl oluyor?

- Boyumdan söz ettik madem, oradan devam edeyim. Ben hep kısaydım. Okuldayken sınıfın en kısa kızı bendim. Ama annem hep şöyle derdi: “Asla unutma, en güzel ve kıymetli şeyler küçük paketle gelir.” (Gülüyor)

◊ Eğer bir sinema yıldızıysanız, etrafınızdaki kişiler sarf ettikleri cümlelere çok daha dikkat ederler diye düşünüyorum...

- Özel hayatımda o tarz insanlara yer yok zaten. Ama iş hayatımda çok fazla kötü davranışa şahit oldum. Eskiden böyle bir şeyle karşılaşınca muhatap olmuyordum, uzaklaşıyordum. Bu tarz insanlarla çalışmak zorunda kalınca, başımı öne eğip işimi yapıyordum. Yaşlandıkça ve kariyerimde ilerledikçe, çalışmak istediğim insanları seçme şansına sahip oldum.Projeler için telefonunun çalmasını beklemek zorunda olmamak bizim işimiz için önemli bir şey. Benim 2021 yılına kadar yapacağım işler belli. Takvimim dolu. Sadece yapacağım işleri değil, o işleri kimlerle yapacağıma da karar verme hakkına sahip olmak o kadar güzel ki...

İYİ BİR PATRONUM İNSANLARA FIRSAT YARATIYORUM

◊ Hem oyunculuk hem de yapımcılık yapıyorsunuz. Yapımcılık ne kadar vaktinizi alıyor?

- Çok fazla... Yeni bir alan benim için. Öğrenirken karşılaştığım zorluklarla başa çıkmayı seviyorum. Projeyi geliştirmekten başlayıp karakterin içine girip oynamak, set sonrası montajı, pazarlaması ile uğraşmak...İyi de bir patronum. İnsanlara fırsat yaratmak için uğraşıyorum.Çalıştığım insanları dinliyorum ve işimin her aşamasını ciddiye alıyorum.

◊ Kariyerinizin ilk yıllarına gidelim, böyle tuttuğunu koparan, azimli bir kadın olarak nasıl tepkiler alıyordunuz o dönem? Hırslı bir erkeğe verilen tepkilerden farklıdır diye düşünüyorum...

- Kesinlikle farklı... Ama ben ilk başlarda ne istediğimi bilmiyordum. Film yapıyordum ama hangi hikayelerin beni mutlu ettiğini başlarda kestiremiyordum. Sadece çalışıyordum. 30’lu yaşlarımın sonunda, 40’lı yaşlarımda ne istediğini bilen bir oyuncu oldum.

NICOLE İLE KAVGA DA ETTİK, BİRLİKTE TATİLE DE GİTTİK

◊ Nicole Kidman, “Big Little Lies”ta yapımcı partneriniz ve rol arkadaşınız. Arkadaş ve iş ortağı olmak nasıl?

- İkimizin de kariyerinde, diğer kadınlarla elde ettiğimiz en büyük başarı bu iş oldu. Bu süreci Nicole ile yaşamak, her sorun karşısında birlikte siper almak müthiş bir deneyimdi. Bu demek değil ki her şey her zaman harikaydı. Çok iyi günlerimiz de oldu, kavga ettiğimiz, sonra barıştığımız günler de. Tatile de gittik birlikte ama fikir ayrılıkları da yaşadık. Partner olmanın güzelliği de zaten bu farklı deneyimlerde gizli. Kadın ortaklığı inanılmaz bir şey.İkimiz de bireysel olarak başarılı ve iyi insanlarız değil mi? Ama birlikteyken harikayız! Ne olursa olsun birbirimizin arkasında olduk. Uzlaşmazlıklarımızı anlamaya çalıştık.

◊ Uzlaşmazlıklar demişken, hangi taraf daha kolay ikna olur?

- İkimiz de çözümden yanayız. İkimiz de birbirimize kızgınken o duruma gelmiş olmanın şokunu yaşadık. Günün sonunda çözümden yana olduk. Çünkü gerçek arkadaşlık bunu gerektirir.Çünkü biz sahte, düzmece Hollywood resmi değiliz.İkimiz de arkadaşlığımıza kıymet veriyoruz ve o yönde hareket ediyoruz.

DİZİNİN BU KADAR İLGİ GÖRECEĞİNİ TAHMİN ETMİYORDUM

◊ Nicole Kidman, “Big Little Lies”ın bu kadar hit olacağını başlarda tahmin etmediğini söyledi. Siz tahmin ediyor muydunuz bu kadar ilgi gören bir iş olacağını?

- Ben de tahmin etmiyordum. Tepkileri gördükçe Nicole ile birbirimizi arayıp heyecanımızı paylaştık. Fanlar harikaydı. Dizi hakkında yazılanlar süperdi.

◊ Gelelim anne Reese Witherspoon’a... Çocuklarınız neler yapıyor? Onlar da sizin yolunuzdan devam edip oyuncu olurlar mı?

- Kızım üniversiteye başladı. Oğlum lisede. İkisi de bu sektörde olmak istemiyor. Oğlum müzikle ilgileniyor gerçi ama ne yapacağını zaman gösterecek. Evim genç kızlar ve delikanlılarla dolu. Ergen annesi olmak bunu gerektiriyor! Gençlerle vakit geçirip sohbet ediyorum. Onlar geç saatlere kadar oturuyor, ben dayanamayıp yatıyorum. Tabii bir de 6 yaşında bir oğlum var. Her yaş grubuna hitap eden bir anneyim...

◊ Onlara neyi öğretmek sizin için çok önemli?

- Neyi istediklerini kendilerinin keşfetmesi benim için önemli. Onları sadece bu yönde cesaretlendiriyorum. Gerisini kendileri öğreniyor ve yapıyorlar...

LAURA DERN MÜTHİŞ BİR YETENEK

◊ Sette nelere tolerans gösteriyorsunuz?

- Çekimlerde Laura (Dern) ve ben doğaçlama yapmayı seviyoruz. Bazen tüm sahneyi doğaçlama çekebiliyoruz...

◊ Şu anda aklınıza gelen bir sahne var mı doğaçlama çektiğiniz?

- İkinci bölümde Laura’nın kocasının tutuklandığını söylediği sahne tamamen doğaçlama. Başka sette mümkün olmayabilir bu durum ama biz yapıyoruz. Bu arada Laura’nın doğaçlama yapma yeteneği şimdiye kadar gördüklerim içinde en üst seviyede. Bazen sahneyi bitirince tüm set ekibi alkışlıyor. Onlar bile ne kulaklarına ne de gözlerine inanabiliyor. Asla yazılamaz diyaloglar o anda çıkıyor. Müthiş bir yetenek...

◊ Peki Nicole Kidman?

- Nicole tam tersi. Diyaloğa bağlı kalır. Ama kağıt üzerinde yazılanlara öyle bir hayat, öyle bir duygu veriyor ki, anlayabilmek zor. Bazen diyalogları nasıl hayata geçireceğini çok düşünür. Nicole’ün diyaloglara duygusal hazırlanışı çok güçlü, yazılanları resmen içine çekiyor.

KİMSE MERYL STREEP’İN KARŞISINDA KÖTÜ PERFORMANS SERGİLEMEK İSTEMİYOR

◊ Biraz da Meryl Streep’ten bahsedelim. Nasıldı onunla çalışmak?

- Meryl’in olması, karşısındaki oyuncuların sete daha hazırlıklı gelmesini sağlıyor. Kimse onun karşısında kötü performans sergilemek istemiyor. Ben bile yıllardır bu işi yaptığım halde Meryl ile ilk sahnemizi çekmeden önce bir köşede “Karşındaki Merly Streep değil, sadece Mary Louise” deyip durdum, kendimi bu şekilde motive ettim...

◊ Peki set dışında nasıl biri?

- Çekimler bitince “Yemeğe nereye gidiyoruz?” sorusuna ilk cevap veren kişi Merly olurdu. Akşamları yemek masasında onun hikayelerini dinlerken içimden ağlamak gelirdi. Keza Nicole’ün hikayelerini de öyle... Bize Stanley Kubrick’i, Baz Luhrmann’ı anlattı Nicole. Bu iki kadının sektördeki geçmişleri tarih dersi gibi.