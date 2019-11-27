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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.11.2019 - 15:29, Son Güncelleme:

Nez'in acı günü... Hoşça kal ela gözlüm...

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Nez'in acı günü... Hoşça kal ela gözlüm...

Nez'in anneannesi hayatını kaybetti. Şarkıcı, haberi Instagram hesabından duyurdu.

Anneannesinin fotoğraflarını sayfasında paylaşan Nez, altına şu notu düştü:

"Hoşça kal anneannem,hoşça kal benim arkadaşım, hoşça kal benim komşum, hoşça kal ela gözlüm,hoşça kal güzel seslim, hoşça kal cumhuriyeti kadınım, hoşça kal asil İstanbullum. Evlatların çiçeklerin bizlere emanet. Işık hep yanacak evin hep evlatların ve torunlarınla dolu olacak sen güzel uyu meleğim. Rahmetli dedemin anneanneme aldığı ilk plak Nuran'ım Nuran... Kaşları kara, gözleri Ela..." 

Nezin acı günü... Hoşça kal ela gözlüm...

 
   

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