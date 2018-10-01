New York’ta Yarışacak
Yönetmenliğini Orhan Oğuz’un üstlendiği “Eksi Bir”, Amerika’da yarışacak.
Nilüfer Açıkalın, Metin Belgin, Ercan Kesal ve Serkan Ercan’ın rol aldığı film, New York’ta 18-21 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Chelsea Film Festivali kapsamında gösterilecek. 2017 yapımı olan film, Arturo Castro, Adam Mirels ve Laura Gomez gibi ünlü isimlerin yer aldığı jüri tarafından değerlendirilecek. Orhan Oğuz ve Eyüphan Erkul’un senaryosunu kaleme aldığı film, yarı felçli, meczup Şemsi’nin dramını ve yolları onunla kesişen 3 zabıtanın öyküsünü beyazperdeye taşıyacak.‘Eksi 1’de Nilüfer Açıkalın ve Serkan Ercan başrolde.
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