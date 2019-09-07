New York’ta podyumda
Ünlü modacı Rufat İsmayıl, yeni koleksiyonunu New York Fashion Week’te tanıttı.
“Afffair Khari Bulbul Flower” adını verdiği koleksiyonun defilesinde Ayşe Hatun Önal da podyuma çıktı. Defilenin sonunda İsmayıl ile Önal, podyumda birlikte yürüdü.
Defile sonrasında Rufat İsmayıl’ı “The Real Housewiwes of New Jersey” adlı programla ünlenen ABD’de yaşayan Türk asıllı Jennifer Aydın tebrik etti.
Rufat İsmayıl - Ayşe Hatun Önal
Ayşe Hatun Önal
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