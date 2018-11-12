New York’ta onur konuğu

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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12.11.2018 - 10:05, Son Güncelleme:

New York’ta onur konuğu

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New York’ta onur konuğu

Turkish Philanthropy Funds’ın, her yıl topluma pozitif katkı sağlayan hayırseverleri onurlandırıldığı galanın bu yılki onur konuğu Demet Sabancı Çetindoğan oldu.

Turkey ONE Derneği, Yönetim Kurulu Başkanı ve iş insanı Demet Sabancı Çetindoğan, Turkish Philanthropy Funds’ın New York’ta düzenlediği galada “Hayırseverlikte Mükemmellik” onuruna layık görüldü. Aynı galada Turkey ONE Derneği Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. İlber Ortaylı da Turkish Philanthropy Funds’ın özel konuğu olarak yer aldı. Çetindoğan’a ödülünü Brooklyn Belediye Başkanı Eric Adams takdim etti. Yaptığı konuşmada Çetindoğan, “Özellikle eğitim konusundaki başarılarını izlediğimiz Turkish Philantropy Funds’un bu değerli organizasyonuna davet edilmekten büyük bir mutluluk duydum. Aile geleneğimizi sürdürerek sosyal sorumluluk projelerine destek vermek en önemli misyonum” dedi. Prof. Dr. İlber Ortaylı’ya da katılımından dolayı Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu tarafından özel onur plaketi verildi.

New York’ta onur konuğu
Demet Sabancı Çetindoğan, “ Yetenekli çocukların ihtiyaçlarından onların keşfedilmesine, kadın girişimcilerin desteklenmesinden eski eserlerin korunmasına kadar pek çok sosyal sorumluluk projesinin içinde gönüllü olarak çalışıyorum” dedi.
New York’ta onur konuğu
Mehmet Kırdar-Şenay Ataselim
New York’ta onur konuğu
Merve Gürsel-Arzu Sabancı
New York’ta onur konuğu
Demet Sabancı Çetindoğan-Merve Çetindoğan-İlber Ortaylı-Kerim Sabancı-Arzu Sabancı

YONCA EVCİMİK İLE DOBRA DOBRA

Yonca Evcimik ile dobra dobra“Serhat’la Kayıttayız”a konuk olan Yonca Evcimik yeni konser turnesinden , özel hayatına , nasıl genç kaldığından , sosyal medya ünlülerine , aşktan , pop dünyasına Serhat Tekin’in sorularını yanıtladı.
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