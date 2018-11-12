New York’ta onur konuğu
Turkish Philanthropy Funds’ın, her yıl topluma pozitif katkı sağlayan hayırseverleri onurlandırıldığı galanın bu yılki onur konuğu Demet Sabancı Çetindoğan oldu.
Turkey ONE Derneği, Yönetim Kurulu Başkanı ve iş insanı Demet Sabancı Çetindoğan, Turkish Philanthropy Funds’ın New York’ta düzenlediği galada “Hayırseverlikte Mükemmellik” onuruna layık görüldü. Aynı galada Turkey ONE Derneği Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. İlber Ortaylı da Turkish Philanthropy Funds’ın özel konuğu olarak yer aldı. Çetindoğan’a ödülünü Brooklyn Belediye Başkanı Eric Adams takdim etti. Yaptığı konuşmada Çetindoğan, “Özellikle eğitim konusundaki başarılarını izlediğimiz Turkish Philantropy Funds’un bu değerli organizasyonuna davet edilmekten büyük bir mutluluk duydum. Aile geleneğimizi sürdürerek sosyal sorumluluk projelerine destek vermek en önemli misyonum” dedi. Prof. Dr. İlber Ortaylı’ya da katılımından dolayı Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu tarafından özel onur plaketi verildi.
Demet Sabancı Çetindoğan, “ Yetenekli çocukların ihtiyaçlarından onların keşfedilmesine, kadın girişimcilerin desteklenmesinden eski eserlerin korunmasına kadar pek çok sosyal sorumluluk projesinin içinde gönüllü olarak çalışıyorum” dedi.Mehmet Kırdar-Şenay Ataselim
Merve Gürsel-Arzu SabancıDemet Sabancı Çetindoğan-Merve Çetindoğan-İlber Ortaylı-Kerim Sabancı-Arzu Sabancı
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