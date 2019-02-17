Netflix yayınladı sinema karıştı
Yılmaz Erdoğan’ın ‘Organize İşler 2: Sazan Sarmalı’ filminin vizyondaki ikinci haftasının sonunda uluslararası dijital platform Netflix’te yayınlanması büyük şaşkınlık yarattı. Yetkililer, gizlilik kararından dolayı konuyla ilgili sessizliğini koruyor.
1 Şubat’ta vizyona giren “Organize İşler Sazan Sarmalı” adlı sinema filmi, vizyonda ikinci haftayı geçerken Netflix’te yayınlandı. Bu olay, filmi sinemada izleyen birçok kişinin tepkisini çekti. Yılmaz Erdoğan’ın senaryosunu yazıp yönettiği filmin neden vizyondayken Netflix’te yayınlandığı konusunda BKM, filmin yüzde 20 ortağı olan CJ CGV Co’nun sahibi olduğu Mars Entertainment Group ve Netflix yetkilileri aralarında yapılan gizlilik sözleşmesinden dolayı bir açıklama yapmadı.
YILMAZ ERDOĞAN ÖNCEDEN SÖYLEDİ
Alınan bilgiye göre Yılmaz Erdoğan yaşanan krizde filmini anlaşmaya varılamazsa istediği yerde yayınlatabileceğini söylemişti. Erdoğan, “Netflix ile de görüşüyoruz. Hem orada hem sinemada olabilir. Seçenekler çok fazla. Yeni yasa çıkarsa krizi çözer” diye açıklama yapmıştı. Bu kriz sırasında yaptığı görüşmeler sonrasında Netflix’le anlaşmaya varan Erdoğan’ın filmi, sinema yasasının çıkması ve krizin çözülmesiyle birlikte vizyona girdi. Anlaşma gereği vizyon tarihinin ikinci haftasının sonunda da film Netflix’te yayınlandı. Vizyonda olan filmin Netflix’te de yayınlanması sektörde şaşkınlık yarattı.
Yılmaz Erdoğan ne demişti?
Sinemacılar ve Mars Entertainment Group arasında yaşanan mısır krizi sırasında Yılmaz Erdoğan şöyle konuşmuştu: “Bu iş sinemayı bitirme noktasına geldi. Biz bir ayrıcalık istemiyoruz. Filmlerimizi adaletli bir şekilde izleyiciyle buluşturmak istiyoruz. Mısır fiyatı bilet fiyatını geçmeye başlamıştı. Giderek kampanyalarla bilet fiyatını aşağıda tutup, mısır fiyatlarını yüksek tutan bir grup söz konusu. İş artık filmden kazandığınız para ile yeni bir film yapamama durumuna geldi. Biz hazırız. Netflix ile de görüşüyoruz. Hem orada hem sinemada yayınlanabilir. Seçenekler çok fazla. Yeni yasa çıkarsa krizi çözer.
Bu ticari bir karar
Televizyon ve Sinema Film Yapımcıları Meslek Birliği Başkanı Birol Güven, basın açıklamasıyla konuya tepkisini gösterdi: “Televizyon ve Sinema Film Yapımcıları Meslek Birliği olarak bir filmi vizyondayken aynı anda dijital platformlarda da gösterime sokmanın sinema sektörümüze telafisi mümkün olmayan zararlar vereceğini düşünüyoruz. Bu birliğimizle alınan ortak karar değildir, BKM adlı üyemizin kendi ticari kararıdır. Birliğimiz bu kararı yanlış bulmakta ve milli sinemamız için çok kötü bir gelişme olarak değerlendirmektedir.”
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