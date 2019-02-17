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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.02.2019 - 11:14, Son Güncelleme:

Netflix yayınladı sinema karıştı

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Netflix yayınladı sinema karıştı

Yılmaz Erdoğan’ın ‘Organize İşler 2: Sazan Sarmalı’ filminin vizyondaki ikinci haftasının sonunda uluslararası dijital platform Netflix’te yayınlanması büyük şaşkınlık yarattı. Yetkililer, gizlilik kararından dolayı konuyla ilgili sessizliğini koruyor.

1 Şubat’ta vizyona giren “Organize İşler Sazan Sarmalı” adlı sinema filmi, vizyonda ikinci haftayı geçerken Netflix’te yayınlandı. Bu olay, filmi sinemada izleyen birçok kişinin tepkisini çekti. Yılmaz Erdoğan’ın senaryosunu yazıp yönettiği filmin neden vizyondayken Netflix’te yayınlandığı konusunda BKM, filmin yüzde 20 ortağı olan CJ CGV Co’nun sahibi olduğu Mars Entertainment Group ve Netflix yetkilileri aralarında yapılan gizlilik sözleşmesinden dolayı bir açıklama yapmadı.
YILMAZ ERDOĞAN ÖNCEDEN SÖYLEDİ
Alınan bilgiye göre Yılmaz Erdoğan yaşanan krizde filmini anlaşmaya varılamazsa istediği yerde yayınlatabileceğini söylemişti. Erdoğan, “Netflix ile de görüşüyoruz. Hem orada hem sinemada olabilir. Seçenekler çok fazla. Yeni yasa çıkarsa krizi çözer” diye açıklama yapmıştı. Bu kriz sırasında yaptığı görüşmeler sonrasında Netflix’le anlaşmaya varan Erdoğan’ın filmi, sinema yasasının çıkması ve krizin çözülmesiyle birlikte vizyona girdi. Anlaşma gereği vizyon tarihinin ikinci haftasının sonunda da film Netflix’te yayınlandı. Vizyonda olan filmin Netflix’te de yayınlanması sektörde şaşkınlık yarattı.
Yılmaz Erdoğan ne demişti?
Sinemacılar ve Mars Entertainment Group arasında yaşanan mısır krizi sırasında Yılmaz Erdoğan şöyle konuşmuştu: “Bu iş sinemayı bitirme noktasına geldi. Biz bir ayrıcalık istemiyoruz. Filmlerimizi adaletli bir şekilde izleyiciyle buluşturmak istiyoruz. Mısır fiyatı bilet fiyatını geçmeye başlamıştı. Giderek kampanyalarla bilet fiyatını aşağıda tutup, mısır fiyatlarını yüksek tutan bir grup söz konusu. İş artık filmden kazandığınız para ile yeni bir film yapamama durumuna geldi. Biz hazırız. Netflix ile de görüşüyoruz. Hem orada hem sinemada yayınlanabilir. Seçenekler çok fazla. Yeni yasa çıkarsa krizi çözer.
Bu ticari bir karar
Televizyon ve Sinema Film Yapımcıları Meslek Birliği Başkanı Birol Güven, basın açıklamasıyla konuya tepkisini gösterdi: “Televizyon ve Sinema Film Yapımcıları Meslek Birliği olarak bir filmi vizyondayken aynı anda dijital platformlarda da gösterime sokmanın sinema sektörümüze telafisi mümkün olmayan zararlar vereceğini düşünüyoruz. Bu birliğimizle alınan ortak karar değildir, BKM adlı üyemizin kendi ticari kararıdır. Birliğimiz bu kararı yanlış bulmakta ve milli sinemamız için çok kötü bir gelişme olarak değerlendirmektedir.”

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