Nesrin Obalı kimdir?
Sevilen şarkıların yazarı Nesrin Obalı hayatını kaybetti. Vefat haberini kardeşi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Nesrin Obalı'ya geçen sene kanser teşhisi konulmuştu.
Nesrin Obalı, bestekar, söz yazarı ve sanatçı kimliğiyle bilinmektedir. Müslüm Gürses'ten Yaşar İpek'e, Güler Işık'tan Güçlü Soydemir'e kadar çok sayıda sanatçının yorumladığı sevilen şarkıların da yazarıdır. 2017 yılında Senfoni Müzik etiketi ile piyasaya çıkan ‘Sensiz Olmuyor İşte’ albümünde ise, Müslüm Gürses’in yorumladığı sevilen şarkısını kendisi de okudu. Albümünde, ‘Yerin Dolmuyor’ isimli eserde ise, şarkıcı Toprak’la da düet yaptı.
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