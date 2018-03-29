Nesrin Cavadzade yürüyen merdiven mağduru oldu
Bizim Hikaye dizisinde 'Tülay' karakterini canlandıran Nesrin Cavadzade, yürüyen merdiven mağduru oldu.
Katıldığı davetlerde giydiği cesur kıyafetler ve açıklamalarıyla merak edilen ve konuşulan bir oyuncu olan Nesrin Cavadzade, yoğun iş temposu yüzünden başana gelen bir kazayı sosyal medya hesabından paylaştı. Son dönemlerde adı kaza haberleriyle anılan yürüyen merdivenlere topuklu ayakkabısı sıkışan Nesrin Cavadzade, ayakkabısının o halini görüntüleyerek takipçileriyle paylaştı.
35 yaşındaki oyuncu o kareyi şu satırları düştü: İşte her yere yetişmeye çalışırke evrenin bana cevabı'
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