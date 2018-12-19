Nesrin Cavadzade kimdir? Nesrin Cavadzade biyografisi
Nesrin Cavadzade, yer aldığı projeler ve sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Nesrin Cavadzade, Kuzu filmi ile 51. Altın Portakal Film Festivali'nde ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü kazanmıştı. İşte, Nesrin Cavadzade’nin hayatına ilişkin bilgiler
Azerbaycan asıllı Türk dizi ve sinema oyuncusu Nesrin Cavadzade, 30 Temmuz 1982 tarihinde Bakü’de dünyaya geldi. 11 yaşından itibaren Türkiye’de yaşamaya başlayan Nesrin Cavadzade Marmara Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünden mezun olduktan sonra 2 yıl boyunca Şahika Tekand Studio Oyuncuları'nda oyunculuk üzerine eğitim aldı.
Üniversiteden sonra "Yersiz Yurtsuz" dizisinde başrolü üstlenerek televizyon dünyasına adım attı ve projeden hemen sonra aynı zamanda dizinin de yönetmeni olan Cemal Şan'ın ünlü Aşk Üçlemesinin ikinci filmi olan "Dilber'in Sekiz Günü"nde başrolde yer aldı. Bu filmdeki rolüyle Erzurum, Bursa ve Ankara Film Festivalleri'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödüllerine layık görüldü. Bu başarının ardından yine yönetmenliğini Cemal Şan'ın yaptığı "Acı" filminde rol aldı ve sergilediği performansla eleştirmenler tarafından övgüyle karşılandı.
Sinema dışında "Samanyolu" ve "Al Yazmalım" gibi televizyon projelerinde de yer alan Nesrin Cavadzade, 2011 yılında Hasan Tolga Pulat'ın yönettiği "Güzel Günler Göreceğiz" filminde oynadı ve canlandırdığı Anna karakteriyle 48. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu", 23. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde ise "En İyi Kadın Oyuncu" seçildi. 2012 yılında "Ağır Roman"ın televizyon uyarlaması olan "Ağır Roman Yeni Dünya" dizisindeki Kara Leyla rolüyle yer aldı. Dizi uzun soluklu olmasa da oyuncu, canlandırdığı karakterle dikkatleri bir kez daha üzerine çekti.
Nesrin Cavadzade, Kutluğ Ataman'ın son filmi Kuzu , Erol Mintaş'ın ilk uzun metrajı Annemin Şarkısı ve Çanakkale Harbini anlatan Son Mektup 'ta yer alan oyuncu Kuzu ile 51. Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazandı. Nesrin Cavadzade, başrollerini Hazal Kaya, Burak Deniz ve Reha Özcan’ın başrollerini paylaştığı 2017 yapımı Bizim Hikaye dizisinde Tülay karakterini canlandırıyor.
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