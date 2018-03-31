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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Magazin
31.03.2018 - 12:43, Son Güncelleme:

Neslihan Atagül: Anı yaşıyorum

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Neslihan Atagül: Anı yaşıyorum

Neslihan Atagül, internet televizyonu PuhuTV’nin yeni dizisi “Dip”te İlker Kaleli ve Berrak Tüzünataç’la başrolde. İlk bölümü geçen cuma günü yayınlanan dizide bilim insanını canlandıran oyuncu, “Gelecek kaygıları taşımaktan daha çok anı yaşamakla ilgiliyim” diyor.

◊ İnternet dizileri artık çok revaçta... İzleyici olarak sizin internet dizilerine bakışınız nasıl?

- Sektörün geleceğinin internet televizyonculuğunda olduğunun farkındayım. Bütün dünyada böyle bir akım var. Ben de yakından takip ediyorum. Türkiye’de de buna birilerinin yatırım yapması, uzun vaadede sonuçlarını alacak olmasına rağmen arkasında durmaya çalışması çok değerli.

◊ Bir internet dizisinde yer almaya nasıl karar verdiniz?

- Uzun süre devam eden bir işten çıkmıştım. Açıkçası aynı tempoya hemen girmek istemedim. Biraz durup dinlenmek yapılanlara bakmak istiyordum. Sonra yılbaşından hemen önce “Dip” projesi geldi. Okur okumaz, “bu işin bir parçası olmalıyım” dedim.

◊ “Dip”te Bilge adlı bir bilim insanına hayat vereceksiniz. Bir de sizden dinleyelim Bilge’yi...

- Bilge’nin ailesinin bazı sırları var. O bir yandan bunları çözmeye çalışırken bir yandan kendi çapında insanlığa fayda sağlamaya çalışıyor. Bilge ne istediğini bilen, çok cesur, güçlü ve gözü kara bir kız.

◊ Bilge’nin hikayesinde sizi en çok etkileyen ne oldu?

- Babasıyla olan ilişkisi... Beni bir senaryoda olaylardan daha çok, o olayların karakterin üzerinde yarattığı duygular ilgilendiriyor. “Dip”in her sahnesini okuduğumda Bilge’yi anlamaya, onun gibi hissetmeye çalıştım. Onunla empati kurabildiğimi düşünüyorum. Yoksa bu işin içinde olmazdım.

Neslihan Atagül: Anı yaşıyorum

HEP DENİZE DÜŞÜYORUM

◊ Role nasıl hazırlandınız?

- 3-4 aylık bir hazırlık sürecim oldu. Senaristlerimizle biraz mesai yaptık, daha sonra yönetmenimizle çalıştım. Dış görünüşünden karakterine, onu inandırıcı kılmak için çok kafa yorduk hep birlikte.

◊ Dizinin tanıtımlarında Bilge’yi kaçarken görüyoruz. Neden kaçıyor Bilge, korktuğu bir şey mi var?

- Her kaçan korkmaz, her korkan kaçmaz. (Gülüyor) Fazla detay vermek istemiyorum, sürprizi bozulmasın.

◊ Tanıtımdaki sualtı sahneniz de çok dikkat çekici. Zorlu bir çekim süreci olsa gerek...

- Evet, köprüden atlıyorum. “Kara Sevda” ve “Fatih Harbiye”nin birinci bölümünde de denize düşüyordum. Hep böyle denk geliyor nedense... Artık tecrübeliyim, o yüzden sıkıntısız çekildi sahne. (Gülüyor)

 Karavan hayatı ruhumuza uygun

Eşinin Kadir Doğulu ile seyahat etmeyi seviyorsunuz... Tatil rotalarınızı nasıl oluşturuyorsunuz?

- Nasıl bir tatil istediğimizi belirliyoruz önce. Ormanda mı, sahil kenarında mı? Geçen yaz ilk kez karavanla tatil yaptığımız için Avrupa’yı tercih ettik. Karavan hayatı bizim ruhumuza çok uygun. Her şeyden önce özgürsün ve nerede konaklamak istiyorsan evin orası.

Hayata hep pozitif taraftan mı bakarsınız?

- Her zaman değil. Ama umutla bakmayı çalışıyorum. Gelecek kaygıları taşımaktan daha çok anı yaşamakla ilgiliyim.

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