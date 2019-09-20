Neşet Ertaş'ın ölüm yıl dönümünde etkinlikler düzenlenecek - Neşet Ertaş'ın türküleri ve ölümüyle ilgili bilgiler
Halk ozanı Neşet Ertaş'ın ölüm yıl dönümü etkinlikleri için hazırlıklar başladı. ‘Bozkırın tezenesi’ Neşet Ertaş'ın ölümünün 7. yılı dolayısıyla memleketi Kırşehir'de, 24-25 Eylül'de anma etkinlikleri düzenlenecek. Sosyal medyada da türküleri ve sözleriyle her fırsatta anılan Neşet Ertaş'ın türküleri ve hayatına ilişkin bilgiler genç nesil tarafından araştırılıyor. İşte, Neşet Ertaş'ın türküleri ve ölümüyle ilgili bilgiler
Türkülerinde hep "Garip" mahlasını kullanan ve ölümünün üzerinden 7 yıl geçen "Bozkırın Tezenesi" Neşet Ertaş, dillerden düşmeyen eserleriyle Anadolu insanının gönlünde taht kurmaya devam ediyor. Ertaş'ın mezarı, kent merkezindeki Bağbaşı Mezarlığı'nda babası bozlak ustası Muharrem Ertaş'ın kabrinin ayak ucunda bulunuyor.
1938 yılında Kırşehir'in Çiçekdağ ilçesinde doğan ve Kırşehir'in Abdalları'ndan olan Neşet Ertaş, keman ve bağlama çalmayı 5-6 yaşlarında öğrendi.
Annesinin vefatından sonra Orta Anadolu Türkmen/Abdal Müziği geleneğinin bilinen en güçlü temsilcilerinden biri ve en büyük bozlak ustası babası Muharrem Ertaş ile yöredeki düğünlerde saz çalıp, türkü söylemeye başlayan Ertaş'ın etkilendiği tek kişi babası
Muharrem Ertaş oldu.
Ertaş, 14 yaşında İstanbul'a giderek babasına ait ''Neden Garip Garip Ötersin Bülbül'' türküsünün adını verdiği ilk plağını çıkardı. Çok beğenilen bu plağı, diğer plak, kaset ve konserler takip etti.
Hepimiz bu devletin sanatçısıyız
Sağlık sorunları nedeniyle 1979'da Almanya'ya gitmek zorunda kaldı. Çocuklarının eğitimi ve sanatsal çalışmalarından dolayı 23 yıl Almanya'da kalan büyük ozan, 2000 yılında İstanbul'da verdiği konserle Türkiye'deki sahne hayatına geri döndü.
İzmir'e yerleşen ''Bozkırın tezenesi'', Süleyman Demirel'in cumhurbaşkanlığı döneminde kendisine sunulan ''Devlet Sanatçısı'' unvanını, ''Hepimiz bu devletin sanatçısıyız, ayrıca bir devlet sanatçısı sıfatı bana ayrımcılık geliyor'' diyerek kabul etmedi.
Ozana, 2006 yılında TBMM tarafından Üstün Hizmet Ödülü verildi. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO da 2010 yılında Ertaş'ı ''Yaşayan İnsan Hazinesi'' olarak ilan etti.
Ünlüler türkülerini seslendirdi
Yıllar önce ''Kırşehirli Mahalli Sanatçı'' olarak bilinen Neşet Ertaş, türküleri, saz çalışı, sazının göğsünü adeta darbuka gibi kullanışı ile büyük beğeni topladı. Her yaştan dinleyene ulaşan Ertaş, samimi haliyle de gönüllerde taht kurdu.
Ertaş'ın çok sayıdaki türküsü Barış Manço, Cem Karaca, Selda Bağcan, Zeki Müren başta olmak üzere pek çok ünlü isim tarafından da seslendirildi.
Usta sanatçı ve gönül adamı Neşet Ertaş, 25 Eylül 2012’de İzmir’de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
NEŞAT ERTAŞ TÜRKÜLERİ
1957 - Neden Garip Garip Ötersin Bülbül
1960 – Gitme Leylam
1979 – Türküler Yolcu
1985 - Sazlı Oyun Havaları
1987 - Türkülerle Yaşayan Efsane Deyişler Bozlaklar Türküler
1988 – Gönül Ne Gezersin Seyran Yerinde
1988 – Kendim Ettim Kendim Buldum
1988 – Kibar Kız
1989 – Hapishanelere Güneş Doğmuyor
1989 – Sazlı Sözlü Oyun Havaları
1990 – Gel Gayri Gel
1992 - Şirin Kırşehir
1993 – Kova Kova İndirdiler Yazıya
1995 – Seçmeler 2
1995 – Seçmeler 3
1995 – Seher Vakti
1995 – Altın Ezgiler 3
1995 – Benim Yurdum
1997 - Nostalji 1
1998 - Ölmeyen Türküler 2
1999 - Ölmeyen Türküler 3
1998 – Gönül Yarası
1999 – Zülüf Dökülmüş Yüze 1 Kayıt tarihi:1969-1974
1999 – Gönül Dağı 2 Kayıt tarihi: 1969-1974
1999 – Mühür Gözlüm 3 Kayıt tarihi: 1969-1974
1999 – Zahidem 4
1999 - Neredesin Sen
2000 - Garibin Dünyada Yüzü Gülemez 5 Kayıt tarihi: 1969-1974
2000 - Niye Çattın Kaşlarını 6 Kayıt tarihi: 1969-1974
2000 - Çiçekdağı 7 Kayıt tarihi: 1969-1974
2000 - Ayaş Yolları 8
2000 - Sevsem Öldürürler 9 Kayıt tarihi: 1974-1986
2000 - Ağla Sazım 10 Kayıt tarihi: 1974-1986
2000 - Hata Benim 11
2001 - Dostlara Selam 12
2001 - Sabreyle Gönül 13
2002 - Yar Gönlünü Bilenlere 14
2002 - Vay Vay Dünya 15
2003 - Gurban Olduğum
2008 - Neşet Ertaş 2008
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