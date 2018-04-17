‘Tehdit etti yine de şikayetçi oldum’
Televizyon sunucusu Neşe Sapmaz, işadamı Ümit Arıkan’ın kendisine cinsel içerikli mesajlar attığı iddiasıyla dava açtı. Ancak daha sonra şikayetinden vazgeçtiği gerekçesiyle dava düşürüldü. Karara itiraz eden Sapmaz İstinaf Mahkemesi’nde, tehditlere rağmen şikayetçi olduğunu söyledi. Mahkeme duruşmaya gelmeyen Arıkan hakkında zorla getirilme kararı çıkardı.
Neşe Sapmaz 11 Kasım 2016’da bir iş nedeniyle tanıştığı Ümit Arıkan’ın kendisine cinsel içerikli mesajlar attığı iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek şikayetçi oldu.
AVUKAT ŞİKAYETİ GERİ ÇEKTİ
Sapmaz’ın avukatı soruşturma aşamasında şikayetten vazgeçtiklerini belirten bir dilekçe verdi. Ancak savcı Neşe Sapmaz’ın avukatına verdiği vekaletnamede şikayetten vazgeçme yetkisi olmadığından, Sapmaz’ın yeniden ifadesine başvurdu. Neşe Sapmaz savcıya şikayetinin devam ettiğini belirtti ve Arıkan hakkında ‘Elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz’ suçundan Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.
İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesi Sapmaz ve avukatının defalarca şikayetçi olduklarını söylemelerine rağmen soruşturma aşamasında usule uygun olmadan verilen şikayetten vazgeçme dilekçesini dikkate alarak davayı düşürdü.
Karara isyan eden sunucu İstinaf Mahkemesi’ne başvurdu. 15 Nisan 2018’de İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Hukuk Dairesi’nde görülen duruşmaya Neşe Sapmaz ve avukatı Nazmi Tırlı katılırken Ümit Arıkan’ı avukatı Hüseyin Güner temsil etti.
TEHDİT ETTİ YİNE DE ŞİKAYETÇİ OLDUM
Sapmaz beyanında, “Ben şikayetimden hiçbir zaman vazgeçmedim. Ben sanığı hiçbir şekilde tanımıyorum. Yaşar İrbu benim televizyon programıma konuk temin eden bir kişidir. Onunla samimiyetim de oradan geliyor. Ben yapımcıyım, Yaşar Bey de yapımcıdır. Bu sebeple tanışıyorum. Şikayetim devam etmektedir. Tanımadığım bu kişi beni taciz etti ve bunu saptırmaya çalışmaktadır. Hatta Yaşar Bey aracılığı ile bana ‘Kendisine bir gün taksi çarpıp ölebilir veya iki adam tutup aleyhine yalan haber yaptırırım’ gibi haber gönderdi. Hatta ‘Yargıya müdahale de ederim’ dedi. Bana talepleri de oldu. Ben buna rağmen mahkemeye giderek şikayetçi oldum.” dedi.
TEHDİTLE İLGİLİ BİR ŞİKAYETİ YOK
Arıkan’ın avukatı Hüseyin Güner, “Müşteki görüldüğü kadarıyla hakkını aramasını bilen bir kişidir. İfadesinde kendisinin tehdit edildiğini ileri sürmektedir. Oysa tehditle ilgili herhangi bir şikayette bulunmuş değildir. Müvekkilime tebligat gelmemiştir. Müşteki hem savcılık hem de ilk derece mahkemesine avukatına verdiği yetki ile şikayetinden vazgeçmiştir. Bu durumda kendisinin İstinaf dilekçesi verme hakkı yoktur. İstinaf talebinin reddine karar verilsin” şeklinde konuştur. Mahkeme, Arıkan hakkında zorla getirilme kararı vererek duruşmayı erteledi.
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