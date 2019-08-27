Neon ihtişamı
Ekranın en güzellerinden Bensu Soral’ın arkadaşının düğününe giydiği elbise çok tartışıldı. Sebebine gelince...
Tartışma sebebi elbisenin işçiliği değil. Zira Tuvana Büyükçınar’ın tasarımı hem modeli hem de dikimi ile kusursuz.
Rengi hiç değil: Neon renkler çok moda, yeşil de son dönemde kırmızı halının popülerlerinden. Üstüne bir de transparan trendi yakalanmış. Her türlü gol olur.
Tartışılan konu, Bensu’nun gelinden rol çalıp çalmadığı... Elbise güzel, taşıyan güzel olunca bu sonuç kaçınılmaz. Ama üzülmeye gerek yok, gelinlik de bir o kadar ihtişamlı...
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