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Haber Giriş: 31.12.2019 - 09:20,Son Güncelleme:/

Necip Uysal sevgilisi Nur Beşkardeşler ile sezon sonu evlenecek

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Necip Uysal sevgilisi Nur Beşkardeşler ile sezon sonu evlenecek

Nur Beşkardeşler ile aşkını ilan eden futbolcu Necip Uysal sezon sonu evlenecek.

Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal birçok meslektaşının aksine adını şimdiye ne aşk dedikodusuna karıştırdı, ne de bir skandala.

Aşk kapısını 2019’un son günlerinde çaldı
Aşk, 28 yaşındaki oyuncunun kapısını 2019’un son günlerinde çaldı. Necip Uysal, Nur Beşkardeşler ile aşk yaşadığını ilan etti. Sevgililerin sezon sonunda nikah masasına oturacağı iddia edildi.

Necip Uysal sevgilisi Nur Beşkardeşler ile sezon sonu evlenecek

Necip Uysal sevgilisi Nur Beşkardeşler ile sezon sonu evlenecek


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