Necati Şaşmaz kimdir, kaç yaşında, eşi kim?
Necati Şaşmaz, 2012 yılında evlendiği Nagehan Şaşmaz’a boşanma davası açtı. Boşanma haberleri ardından Necati Şaşmaz’ın hayatına ilişkin bilgiler bir kez daha gündeme geldi. Peki, Kurtlar Vadisi dizisiyle yıldızı parlayan Necati Şaşmaz kimdir, kaç yaşında?
Zaza asıllı Türk sinema ve dizi oyuncusu, yapımcı Muhammed Necati Şaşmaz, ya da bilinen adıyla Necati Şaşmaz, 15 Aralık 1971 tarihinde dünyaya geldi. Abdulkadir - Sahil Şaşmaz çiftinin oğludur.
Asıl mesleği turizmcilik olan Necati Şaşmaz, eğitimini tamamladıktan sonra 6 sene ABD’de yaşadı. Hayatına Türkiye'de devam etme kararı alan Necati Şaşmaz, Ankara'da sigorta acentesi açtı. Çok geçmeden Osman Sınav'la anlaştı. Kendisine bir yapımın senaryo ekibinde yer alması teklifi geleceğini beklentisi ile görüşmeye gitti.
Kurtlar Vadisi projesine böyle başlayan Necati Şaşmaz’ın Raci Şaşmaz (Kurtlar Vadisi dizisinin senaristi) ve Zübeyr Şaşmaz adında iki kardeşi vardır Necati Şaşmaz, 12 Aralık 2012 tarihinde kendisinden 21 yaş küçük Nagehan Kaşıkçı ile evlendi. Çiftin 2 çocuklar var.
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