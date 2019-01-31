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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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31.01.2019 - 09:11, Son Güncelleme:

Necati Şaşmaz kimdir, kaç yaşında, eşi kim?

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Necati Şaşmaz kimdir, kaç yaşında, eşi kim?

Necati Şaşmaz, 2012 yılında evlendiği Nagehan Şaşmaz’a boşanma davası açtı. Boşanma haberleri ardından Necati Şaşmaz’ın hayatına ilişkin bilgiler bir kez daha gündeme geldi. Peki, Kurtlar Vadisi dizisiyle yıldızı parlayan Necati Şaşmaz kimdir, kaç yaşında?

Zaza asıllı Türk sinema ve dizi oyuncusu, yapımcı Muhammed Necati Şaşmaz, ya da bilinen adıyla Necati Şaşmaz, 15 Aralık 1971 tarihinde dünyaya geldi. Abdulkadir - Sahil Şaşmaz çiftinin oğludur.

Asıl mesleği turizmcilik olan Necati Şaşmaz, eğitimini tamamladıktan sonra 6 sene ABD’de yaşadı. Hayatına Türkiye'de devam etme kararı alan Necati Şaşmaz, Ankara'da sigorta acentesi açtı. Çok geçmeden Osman Sınav'la anlaştı. Kendisine bir yapımın senaryo ekibinde yer alması teklifi geleceğini beklentisi ile görüşmeye gitti.

Kurtlar Vadisi projesine böyle başlayan Necati Şaşmaz’ın Raci Şaşmaz (Kurtlar Vadisi dizisinin senaristi) ve Zübeyr Şaşmaz adında iki kardeşi vardır Necati Şaşmaz, 12 Aralık 2012 tarihinde kendisinden 21 yaş küçük Nagehan Kaşıkçı ile evlendi. Çiftin 2 çocuklar var.

Nagehan Şaşmaz kimdir
Nagehan Şaşmaz kimdir?
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