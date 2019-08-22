Ne istiyorsunuz bu çocuktan!
MÜYAP Başkanı Bülent Seyhan, Reynmen için “Zamanında Ajdar’a haksızlık ettik. Oysaki zararsızdı. Ama Reynmen sektöre zarar verdi” dedi. Reynmen, Bülent Seyhan'a Instagram sayfasında paylaştığı videolarla yanıt verdi. Şahan Gökbakar'dan Reynmen'e destek gecikmedi...
Ünlü youtuber iki şarkıda yakaladığı başarısı yüzünden üzerine gelindiğini belirterek “Abi ne diyon ya? Beni siz var etmediniz ve siz de yok edemeyeceğinizi bildiğiniz için bu kadar kuduruyorsunuz değil mi? Müzik yapacak arkadaşlara sesleniyorum hiçbiriniz müzik şirketiyle anlaşmayın. Hepiniz onlardan kat ve kat üstünsünüz. Şu an benim üstüme gelmelerinin ve sanatçılarını kötü konuşturmalarının en büyük sebebi sahip oldukları müzik şirketlerinin hiçbirinin beni satın alamayacağını bilmesi. Velhasıl kelam kedi uzanamadığı ciğere “Ajdar’a haksızlık etmişiz” diyor. O var ettiğiniz sanatçıların hepsi hayatta bir yere gelmek için bastırılmış tiplerken ben onlardan biri değilim. Benim bağlanılmışlığım yok. Hiç de lafımı esirgemem. Susuyorum ama söylenecek şeyim yok değil. Şu anda konuşmamın tek nedeni iki şarkı yapıp dinlettiğim için aileme kadar ithamda bulunulmuş olması. Kişi kendinden bilir işi. Ben o değilim” dedi.
ŞAHAN'DAN DESTEK
Şarkıları 100 milyonun üzerinde izlenen Reynmen'e Şahan Gökbakar'dan destek geldi.
Gökbakar, Instagram sayfasında "Bu çocuk ne yaptı la size? Başarılı şarkılar yapıyor, insanlar seviyor dinliyor...Bırakın keyfini yaşasın. Başarsın! Amma konuştunuz, yadırgadınız çocuğu! Reynmen, sen takılma güzel kardeşim bak dalgana... Eğlen, üret, büyüt kitleni, kanalını... Yerinde olmak istedikleri herkese yaptıkları aynı muamele..." notunu paylaştı.
Reynmen'in Instagram hesabını 6,1 milyon kişi takip ediyor...
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