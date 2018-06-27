Ne de olsa yarışmadan kazandığım araç
Demet Akalın önceki akşam Ulus’taki Kaya Müzik Stüdyosu’ndaydı.
Stüdyoya “Ben Bilmem Eşim Bilir” adlı yarışmada kazandığı araç ile gelen şarkıcı, meteorolojiden gelen dolu uyarısı nedeniyle lüks cipini kullanmadığını belirtti.
Şarkıcı, “Dolu yağmadı ya, yağar diye cip ile çıkmadık. Kanal D’den kazandığım araba ile çıktım. Bir şey olacaksa da bu arabaya olsun” diyerek kahkaha attı.
Demet Akalın, stüdyoda DMC Genel Müdürü Samsun Demir’le bir araya geldi.
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