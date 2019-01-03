Nazan Kesal'dan Hande Erçel'e destek
Nazan Kesal bir takipçisinin yazdığı 'Ciddi anlamda yeteneksiz Hande Erçel'le oynamayı nasıl kabul edersiniz?' yorumuna 'Bugüne dek mükemmel ötesi oyuncularla oynadığımı kim fısıldadı kulağınıza? Size sormalıydım belki de Hande'yle oynayıp oynamayacağımı?' yanıtını verdi
Son olarak 'Fazilet Hanım ve Kızları' adlı dizide rol alan oyuncu Nazan Kesal, TRT'nin 'Halka' dizisiyle ekrana dönüyor.
'Halka'da Serkan Çayoğlu, Hande Erçel, Kaan Yıldırım, Hazal Subaşı, Ahmet Mümtaz Taylan, Erdal Yıldız, Umut Karadağ, Burak Sergen, Funda İlhan, Dilan Telkök, Şehsuvar Aktaş ve Serhat Midyat'la aynı kadroda yer alan Nazan Kesal, geçen günlerde Instagram'dan bir takipçisinin yazdığı 'Ciddi anlamda yeteneksiz Hande Erçel'le oynamayı nasıl kabul edersiniz?'' sorusuna şu yanıtı verdi:
"Bugüne kadar mükemmel ötesi oyuncularla oynadığımı kim fısıldadı kulağınıza? Size sormalıydım belki de Hande'yle oynayıp oynamayacağımı. Böyle bir cümleyi yazma cesaretini nasıl buluyorsunuz kendinizde, beğenmediniz mi? İzlemezsiniz olur biter. "
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