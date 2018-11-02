Naz Çekem kimdir?
Ahmet Kural’ın Sıla'ya şiddet uyguladığı haberleri ardından gözler Naz Çekem’e çevrildi. Daha önce Ahmet Kural’dan şiddet gördüğünü, parmağının kırıldığını iddia eden Naz Çekem, o dönemde kendisini reklam yapmakla suçlayanlara ithafen bir paylaşımda bulundu. Peki, Naz Çekem kimdir?
Sosyete dünyasından biri isim olan ve PR sektörü içerisinde yer alan Naz Çekem, ilk olarak ismini Ahmet Kural ile yaşadığı beraberlikle duyurmuştu. 2014’te kısa bir beraberlikleri olan ikilinin aşıklarından çok yaşadıkları tartışma konuşulmuştu. İddialara göre; Ahmet Kural, sevgilisi Naz Çekem’in parmağını sert bir şekilde sıkarak kırmıştı. Ahmet Kural şiddet iddialarını kabul etmese de Naz Çekem parmağının fotoğrafını çekip yayınlamıştı. Naz Çekem, her ne kadar Ahmet Kural ile yaşadığı çalkantılı beraberlikle tanınsa da aslında ünlü televizyoncu Mesut Yar'ın baldızıdır.
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Şiddet... Her türlüsü var: Tecavüz eden hayvan, Ruh hastası, kompleksli, hayatın yükünü taşıyamayıp, taşıyandan hırsını alan, Hem cinsinin, dostunun hatta kardeş dediğinin arkasından konuşup, satan, Sağa sola öfkesini patlatıp, ana avrak sövüp, küfredip, haykıran, Ana baba tanımadan ailesini yoksayan, hırpalayan, Hayvanlara işkence edip can yakan, Kadına bırak insan demeyi, kadın olması inceliğini göstermeyip, vurup kıran... Ve daha nelerini yapan............................................. Kimse haketmiyor bunları, insan olalım! Kalp kırmayıp, gönüle, ruha faça atmayalım, attırmayalım. Bir kadın başına gelen kötü bir olayı anlatmak ister mi? Ne olursa olsun... Hadi mecbur kaldı, anlattı. Buna reklam, prim denir mi? Ne ayıp! Vicdanlı olalım, empati yapalım, kötüler gitsin diye bir olup, iyiliklerle yaşayalım. LÜTFEN İNSAN OLALIM 🙏🏼
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