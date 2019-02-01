'Nasılsa ben yalancının tekiyim'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin Haberleri'Nasılsa ben yalancının tekiyim'
GeriMagazin 'Nasılsa ben yalancının tekiyim'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
01.02.2019 - 14:16, Son Güncelleme:

'Nasılsa ben yalancının tekiyim'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
'Nasılsa ben yalancının tekiyim'

Sinan Çetin'in yönettiği 'İstasyon' filminin çekimleri sırasında ayağı kırılan Cem Özer, 2. Sayfa programına açıklamalarda bulundu.

Sinan Çetin'in yönetmenliğini yaptığı  ‘İstasyon’ filminin çekimleri sırasında senaryo gereği çukura atladığı sahnede ayağı kırılan, geçirdiği kaza sonrası oksijen tedavisinde kötüleşerek yoğun bakıma alınan 60 yaşındaki Cem Özer, ünlü yönetmene dava açacağını açıklamıştı.

Özer'in açıklamalarının ardından sessizliğini bozan Sinan Çetin de, " Ben çok kırıldım, Cem Özer’i aramıyorum artık. Ben onu hiç zorlamadım. Kendi beyanatları da var, haberler var, şahitler var. Böyle bir konuyla Cem Özer gibi büyük bir şahsiyetle yan yana olmaktan hiç hoşlanmıyorum.  Hastane masrafları için elimizden geleni yapacağız. Bilmiyorum, nedir o masraflar. Bize yansıyan masraflar kırık, çıkıktan dolayı olan masraflar değil onun hastanede 42 gün yatmasından doğan masraflar. Biz o kadarını karşılayamayız. Kırık, çıkıktan doğan her türlü masrafları karşılayacağız. Biz çok mağdur olduk. 42 gün set bekledi. Cem Özer filmde devam etmeyecek. Hakkımızda yalan söylemeseydi devam ederdi, ama artık etmeyeceğiz. Bir sözleşme imzaladık, sözleşmeyi biz feshediyoruz, kendisini oyundan atıyoruz." açıklamasında bulunmuştu.

Çetin'in bu açıklamalarının ardından Cem Özer bugün Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına açıklamalarda bulundu.

İşte Cem Özer'in o açıklaması: Sinan Çetin utanmasa sen benim 45 günümü tanzim et sen bana öde diyecek yani. 'Biz onu attık' diyor, sen kimi atıyorsun? Ben ona lütfettim de geldim o ücrete o başrole. Ben o çukura atlarım dedim doğru. Ama Sinan da atlama demedi demek ki kendince tezgahını hazırladı. Sinan güzel tezgah hazırlar bağlantıları nedeniyle.... Sözlerine  "Sinan Çetin'in gururu 800 bin lira da benim ki 80 kuruş mu?" diyerek devam eden Özer, Çetin'e kameralar önünde böyle seslendi:  Sinan’cığım mağduriyetin için çok üzüldüm çok üzgünüm varsa eğer yardım edebileceğimiz bir şey kirada mirada zorlanıyorsan ben ne yapar eder bulur yardım ederim nasılsa ben yalancının tekiyim.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Sadece göz rengi aynı kaldı! Onu tanıdınız mı?

'O klipten para almadım'

'Kürkün gerçek olduğunu bilmiyordum!'

'Nasılsa ben yalancının tekiyim'