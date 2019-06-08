Najila Trindade kimdir?
Model Najila Trindade, ünlü Brezilyalı futbolcu Neymar ile ilgili iddialarıyla gündeme geldi. Najila Trindade, Neymar’la bir televizyon programı sırasında tanıştığını ifade etti. Najila Trindade kimdir?
Kendisini "sıradan bir insan, model ve iç mimari öğrencisi" olarak olarak tanımlayan Najila Trindade, "bir anne" olduğunu da söyledi. Najila Trindade, Neymar için "mesajlaşmalarda verdiği izlenimden çok farklı, son derece agresif bir kişi" ifadelerini kullandı.
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