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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.09.2019 - 07:58, Son Güncelleme:

Naim Süleymanoğlu’nun iki kızı filmine karşı... Durdurulsun!

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Naim Süleymanoğlu’nun iki kızı filmine karşı... Durdurulsun!

İKİ yıl önce hayatını kaybeden dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu’nun iki kızı Sezin ve Esin Süleymanoğlu, babalarının hayatının anlatıldığı filmin durdurulması için mahkemeye başvurdu. Yapımcı Mustafa Uslu ile Dijital Yapım Evi ve Naim Süleymanoğlu’nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu’na dava açan Esin ve Sezin Süleymanoğlu, “‘Türk Herkül’ olarak film yapılmasının amacı, haksız kazanç elde etmeye yönelik olup hayatında gizli kalması gereken bazı hususların filmde işlenecek olması, ileride iki kızını toplum içinde küçük düşürmeye yönelik birtakım olumsuz sonuçlar doğuracaktır” denildi.

SÖZLEŞME KARDEŞİYLE
İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne geçen hafta açılan dava, görev yönünden İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderildi. Davanın dilekçesinde merhum Naim Süleymanoğlu’nun kızları Sezin ve Esin Süleymanoğlu’nun geçen yıl bazı gazetelerde babalarının hayatının film olarak çekilip bu yılın ekim ya da kasım aylarında sinemalarda gösterime gireceğini öğrendiği belirtildi. Dava dilekçesinde, “Naim Süleymanoğlu’nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu ile yapım şirketi Dijital Yapım Evi Reklam Film Sanayi şirketi ve yapımcı Mustafa Uslu arasında film sözleşmesi yapılmıştır. Davacılar, filmin sinemalarda gösterileceğini ve bundan da sadece Muharrem Süleymanoğlu’nun bir bedel alacağını öğrenmiştir. Filmin iyi iş yapması halinde merhum Naim Süleymanoğlu’nun iki kızına da birer daire alınacağı şeklinde duyumlar alınmıştır” denildi.

Naim Süleymanoğlu’nun iki kızı filmine karşı... Durdurulsun

‘FİLMİN GÖSTERİME GİRMESİ ENGELLENSİN’

Sezin ve Esin Süleymanoğlu adlı kız kardeşler, babalarının Avrupa ve dünya şampiyonluğundan kazandığı madalyaların kayıp olduğu iddiasıyla bir süre önce mahkemeye başvurmuşlardı.

Naim Süleymanoğlu’nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu’nun tereke davasında verdiği ifadesinde film çekimi için kitap yazdığını dava dilekçesinde anlatan iki kız kardeşin avukatı Aziz Demir, “Muharrem Süleymanoğlu 1988 Seul Olimpiyatları, 1992 Barcelona Olimpiyatları ve 1996 Atlanta Olimpiyatları’ndaki altın madalyalarının 9 yıldır kendisinde olduğunu söylemiştir. Bu 3 madalyanın halen yapım şirketinde olduğunu, madalyaların film çekiminde kullanıldığını ve çekimlerin halen devam ettiğini mahkeme hâkimine anlatmıştır. Sezin ve Esin Süleymanoğlu’nun ne madalyaların filmde kullanılmasına ne de gösterilmesine izinleri yoktur. Merhum Naim Süleymanoğlu’nun hayatı televizyonda belgesel yapılmış ve yayınlanmıştır. Merhumun hayatının ‘Türk Herkül’ olarak film yapılmasının amacı, haksız kazanç elde etmeye yönelik olup hayatında gizli kalması gereken bazı hususların filmde işlenecek olması, ileride davacı iki kız kardeşi toplum içinde küçük düşürmeye yönelik birtakım olumsuz sonuçlar doğuracaktır. Bazı ünlü şahsiyetler gibi merhum Naim Süleymanoğlu’nun da hayatının film yapılarak kazanç kapısı haline getirilmesine davacıların muvafakatleri bulunmamaktadır. Usule aykırı olarak madalyalara el konulması, film çekiminde kullanılması ve iade edilmemesi nedeniyle ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Öncelikle film çekiminin tedbiren durdurulmasına ve daha sonra filmin gösterime girmesinin engellenmesine karar verilmesini istiyoruz. Merhumun Olimpiyat, Avrupa ve dünya şampiyonluğu madalyalarının çekiminin ve yayımının tedbiren yasaklanmasını, filmin yayının durdurulmasını, müvekkillerimin uğradığı maddi ve manevi zararların giderilmesini talep ediyoruz” dedi.
Naim Süleymanoğlu’nun iki kızı filmine karşı... Durdurulsun

Naim Süleymanoğlu’nun iki kızı filmine karşı... Durdurulsun


 

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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