Naim Süleymanoğlu'nu canlandıran Hayat Van Eck kimdir, nereli?
Hayat Van Eck, Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filmiyle ismini geniş bir kitleye duyurdu. Hayat Van Eck, Umut Veren Genç Erkek Oyuncu ödülü başta olmak üzere pek çok ödül aldı. Peki, Naim Süleymanoğlu'nu canlandıran Hayat Van Eck kimdir, nereli?
Hayat Van Eck, Hollandalı bir baba ve aslen Ankaralı olan Türk bir annenin çocuğu olarak Amsterdam'da doğdu. 6 yaşına kadar Hollanda'da yaşadıktan sonra ailesiyle İzmir'e taşındı ve burada büyüdü.[ 2017 yapımı Onur Saylak'ın senaryosunu yazdığı filmi Daha'daki Gaza rolünü oynayan Hayat Van Eck,, bu performansından dolayı 24. Adana Altın Koza Film Festivali'nde Umut Veren Genç Erkek Oyuncu ödülü başta olmak üzere pek çok ödül aldı.
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