Nagihan Karadere kimdir ve kaç yaşında?
Nagihan Karadere, Survivor yarışmasında gösterdiği efor sonrası televizyon dünyasını yakından takip eden birçok kişinin gündeminde yer aldı. Aynı zamanda profesyonel atlet kariyerine de sahip olan Nagihan Karadere, son günlerde yeniden gündemde yer alıyor. Peki, Nagihan Karadere kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Nagihan Karadere, dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Survivor'da gösterdiği performansın ardından izleyicilerin gündeminde yer alan Nagihan Karadere, polemiğe sebebiyet verecek demeçleriyle öne çıkıyor.
Survivor Nagihan Karadere, 1 Ocak 1984‘te Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde dünyaya geldi.
Küçük yaşlardan itibaren profesyonel olarak atletizme ilgi duyuran Nagihan Karadere, 2003'te Köstence'de düzenlenen Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre branşında altın madalya kazandı.
2012 Yaz Olimpiyatları'nda, atletizm 400 metre engelli seçmelerinde mücadele eden Karadere, hatalı çıkış yapınca yarış dışı bırakıldı. Londra Olimpiyat Stadyumu'nda yapılan elemelerde 4. seride yarışmak için pistteki yerini aldı.
4 numaralı kulvarda yerini aldıktan sonra tabanca sesini duymadan çok önce koşmaya başlayınca hakem tarafından yarış dışı bırakıldı.
Survivor 2016 programında Ünlüler için yarışan kişiler arasında yer aldı Kıbrıs'taki çeyrek finalde beşinci oldu. Eşi Uğur Gökçe ile 2016 yılında boşanan Nagihan Karadere, Ece Arven Gökçe adında bir kız çocuk annesidir.
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