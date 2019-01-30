Nagehan Şaşmaz kimdir?
Kurtlar Vadisi film ve dizi serileriyle tanınan ünlü oyuncu Necati Şaşmaz ile 2012 yılında evlenen ve bu evlilikten iki çocuk dünyaya getiren Nagehan Şaşmaz'ın kim olduğu, çift hakkında basına yansıyan 'boşanma' haberleri sonrası merak konusu oldu. Peki, Necati Şaşmaz'ın eşi Nagehan Şaşmaz kimdir?
Necati Şaşmaz ile Nagehan Şaşmaz'ın 7 yıl süren evlilikleri, boşanma davası haberleri ile gündeme geldi. Necati Şaşmaz'ın avukatı Altın Mimir basın açıklaması yaptı ve müvekkilinin, Nagehan Şaşmaz aleyhine boşanma davası açtığını belirtti. Bu gelişmenin ardından, 'Nagehan Şaşmaz kimdir?' sorusu yoğun şekilde sorgulanmaya başladı. İşte, Nagehan Şaşmaz hakkında detaylar...
Nagehan Şaşmaz 1992 yılında dünyaya geldi. İlköğretim ve lise eğitiminin ardından üniversite eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamladı.
2012 yılında Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı "Polat Alemdar" karakteri ile adını duyuran Necati Şaşmaz ile dünya evine girdi.
Çiftin bu evlilikten, 2013 yılında dünyaya gelen 'Ali Nadir' ve 2017'de dünyaya gelen 'Yusuf Emir' adında iki çocuğu bulunuyor.
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