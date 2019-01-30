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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.01.2019 - 14:06, Son Güncelleme:

Nagehan Şaşmaz kimdir?

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Nagehan Şaşmaz kimdir?

Kurtlar Vadisi film ve dizi serileriyle tanınan ünlü oyuncu Necati Şaşmaz ile 2012 yılında evlenen ve bu evlilikten iki çocuk dünyaya getiren Nagehan Şaşmaz'ın kim olduğu, çift hakkında basına yansıyan 'boşanma' haberleri sonrası merak konusu oldu. Peki, Necati Şaşmaz'ın eşi Nagehan Şaşmaz kimdir?

Necati Şaşmaz ile Nagehan Şaşmaz'ın 7 yıl süren evlilikleri, boşanma davası haberleri ile gündeme geldi. Necati Şaşmaz'ın avukatı Altın Mimir basın açıklaması yaptı ve müvekkilinin, Nagehan Şaşmaz aleyhine boşanma davası açtığını belirtti. Bu gelişmenin ardından, 'Nagehan Şaşmaz kimdir?' sorusu yoğun şekilde sorgulanmaya başladı. İşte, Nagehan Şaşmaz hakkında detaylar...

Nagehan Şaşmaz 1992 yılında dünyaya geldi. İlköğretim ve lise eğitiminin ardından üniversite eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamladı.

2012 yılında Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı "Polat Alemdar" karakteri ile adını duyuran Necati Şaşmaz ile dünya evine girdi.

Çiftin bu evlilikten, 2013 yılında dünyaya gelen 'Ali Nadir' ve 2017'de dünyaya gelen 'Yusuf Emir' adında iki çocuğu bulunuyor.

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