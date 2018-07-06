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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Mehmet İlkay ÖZER-İbrahim MAŞE / İSTANBUL,(DHA) 
06.07.2018 - 17:50, Son Güncelleme:

Müzisyen İrem Candar ikinci albümü 'Gül ile Akide'yi verdiği konserle tanıttı

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Müzisyen İrem Candar ikinci albümü 'Gül ile Akide'yi verdiği konserle tanıttı

İKİNCİ albümü 'Gül ile Akide'yi müzikseverlerin beğenisine sunan müzisyen İrem Candar, albümün tanıtım konserini Kadıköy'de bulunan Moda Kayıkhane'de verdi. Söz ve müziği genç müzisyene ait 9 parçadan oluşan albümde yer alan parçaların seslendirildiği konsere katılanlar unutulmaz anlar yaşadı.

Müzisyen İrem Candar, 'Gül ile Akide' ismini verdiği ikinci albümünü yayımladı. Albümün tanıtım konseri Kadıköy'de bulunan Moda Kayıkhane'de düzenlendi. Konsere genç müzisyenin ailesi ve yakınlarının yanı sıra dinleyicileri katıldı.

Müzisyen İrem Candar ikinci albümü Gül ile Akideyi verdiği konserle tanıttı


"ÇOK SEVDİĞİMİZ İNSANLARLA ÇALIŞTIK"

Konser öncesi sorularımızı yanıtlayan Candar albüme çok emek verdiklerini belirterek, "Albümün ismi 'Gül ile Akide' Gül ile bülbülün hikayesinden esinlenerek, yazdık. Albümde 9 parça var. 9'u da birbirinden farklı türde parçalar. Hepsi kendine has melodi ve duygular içeriyor. Hepsi de benim 5 yıllık bir süreçte yazdığım, biriktirdiğim anılarımdan çıkan parçalar. Albümüz 5 yıllık bir sürecin sonucu olarak,1 yılda ortaya çıktı. Sefa Hendem ve Mehmet Cem Ünal'la birlikte stüdyoya girdik. Çok sevdiğimiz insanlarla çalıştık. Sevgili Fırat Tanış'la bir parçayı birlikte seslendirdik" dedi.

Müzisyen İrem Candar ikinci albümü Gül ile Akideyi verdiği konserle tanıttı


"KALPLERE DOKUNMASINI ÜMİT EDİYORUM"

Candar, şöyle devam etti: "İlk olarak Moda Kayıkhane'de lansmanımızı gerçekleştiriyoruz. Daha sonra Türkiye'de olabildiğince çok konser vermek ve daha sonra da yurt dışında olmak suretiyle bol bol konser vermek istiyoruz. Turgut Uyar'ın 'Göğe bakma durağı' şiirini bir vesile ile oturup, bestelemiştim zamanında. İnternette çok sevildi. Çok güzel dönüşler aldık. Kalplere dokundu. Bununla ilgili çok mutluyum. Elimden geldiğince üretmeye devam ediyorum. Şiirleri bestelemeye, kendi sözlerimi yazmaya devam ediyorum. Seyirci ve dinleyicilerle buluşmak için sabırsızlanıyoruz. Hayat çok güzel bir şey. Umarım hayattan zevk alırsınız. Albümde de zaten mutlu olmak gerektiğine dair, umutla dolu sözleri olan parçalar var. Kalplere dokunmasını ümit ediyorum."

Müzisyen İrem Candar ikinci albümü Gül ile Akideyi verdiği konserle tanıttı

 

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