Müzisyen Galip Kayıhan Yeşilköy'deki evinde ölü bulundu
Müzisyen Galip Kayıhan yalnız başına yaşadığı Yeşilköy'deki evinde ölü olarak bulundu. Yeşilköy'de yalnız başına yaşadığı evinde ölü bulunan müzisyen Galip Kayıhan, 66 yaşındaydı
Çok sayıda ünlü şarkıda imzası olan müzisyen Galip Kayıhan, hayatını kaybetti. Vefat haberini Onur Akay şu sözlerle duyurdu: “Değerli müzisyen Galip Kayıhan'ı, dün yalnız yaşadığı Yeşilköy’deki evinde geçirdiği kalp krizi sonunda kaybettik. İki gündür kendisinden haber alamayan oğlu ve yakınları, değerli müzisyen dostumuzun vefat ettiğini evi açtıklarında anlamışlar." Akay, ayrıca Galip Kayahan’ın defnedileceği tarih ve yer ile ilgili bilgilendirmede bulundu.
Galip Kayıhan'ın cenazesi, 1 Mayıs 2018 Salı günü öğle namazı sonrası, Yeşilyurt Camii'nden kaldırılacak ve Kilyos Mezarlığı'nda defnedilecek.
Galip Kayıhan, Burcu Güneş'ten Ciguli'ye kadar çok sayıda sanatçının albümlerini de piyasaya çıkararak, meşhur olmalarına katkıda bulunmuştu.
1952 yılında Samsun'da dünyaya gelen müzisyen Galip Kayıhan, Samsun Maarif Kolejini ve daha sonra ise Yüksek Turizm ve Öğretmenlik Okulu’nu bitirdi. Profesyonel olarak Edip Akbayram ve Dostlar, Cem Karaca Derviş ve Marşandiz grupları ile çalıştı. Ünlü Destan grubunu da kuran Kayıhan, kendi rock albümünü yeni bitirmişti. Ebru Gündeş, Burcu Güneş, Ciguli, Ziynet Sali gibi ünlü isimlerle de çalıştı.
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