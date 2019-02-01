Müzik nikahlı eşim oyunculuksa sevgilim

◊ Aslında klasik müzik eğitimi almışsınız. Oyunculuğa geçiş nasıl oldu?

- Ankara’da çekilen bir dizide oynamıştım. Çok keyif aldım ve sonrasında bunun üstüne gitmek istedim. Eğitim alınca çok daha fazla keyif almaya başladım ve süreç beni bugünlere getirdi.

◊ Halen müziğin içindesiniz diyebilir miyiz? Ya da yapmak istediğiniz başka şeyler var mı?

- Anton Çehov’un çok sevdiğim bir sözü var: “Tıp nikahlı karım benim, edebiyat ise metresim. Birine kızarsam, geceyi öbürüyle geçiriyorum. Bu davranışımı belki biraz uygunsuz bulabilirsin ama en azından sıkıcı değil. Hem zaten, benim bu ikiyüzlülüğümden ikisinin de bir şey kaybettiği yok!” Bu sözü kendi hayatıma uyarlayacak olsam şöyle derdim: “Müzik benim nikahlı eşim, oyunculuk ise sevgilim.” Müzik asla hayatımdan çıkarabileceğim bir şey değil. Çıkarmayı da istemem zaten. İşin en güzel yanı Moda Sahnesi’nde yaklaşık beş yıldır oynadığımız “Bütün Çılgınlar Sever Beni” oyunu... Bu oyun benim müzikle sürekli yakın ilişkide kalmamı kolaylaştırıyor. Oyunda hem flüt çalıyorum hem de oynuyorum. Böylece hem sevgilimle hem de nikahlı eşimle aynı anda vakit geçiriyorum. Sizce de harika değil mi?

◊ Oyunculukla ilgili hayalleriniz ya da beklentileriniz neler? Kariyeriniz nasıl bir hikaye ile son bulsun istersiniz?

- Öldüğümde son bulsun isterim! Tabii ki benim de hayallerim var. Sınırsızca hayal kurarım mesela... Her zaman kaliteli işlerde, kaliteli performanslar sergilemek isterim.

HER GÜN KENDİMİ AÇ BIRAKIYORUM

◊ Fit kalabilmek için neler yapıyorsunuz?

- Haftanın iki günü kişisel spor eğitmenimle pilates ve fonksiyonel antrenman yapıyoruz. Yapacağımız antrenmana, o haftaki bedensel ihtiyacıma ve yorgunluk durumuma göre karar veriyoruz. Düzenli spor yaptığım için de sağlıklı beslenmeye gayret ediyorum ve genelde iki öğün yiyorum. Günde mutlaka bir kere kendimi çok aç bırakıyorum.

◊ Öznur Serçeler ne yiyor peki?

- Genelde protein ve sebze ağırlıklı besleniyorum. Karbonhidrat ve şeker içerikli gıdaları olabildiğince az tüketmeye çalışıyorum. Gün içinde kahve ve çay tüketiyorum. Hele ki demlenmiş yeşil çay varsa mutlaka büyük bir kupa içiyorum.

◊ Cilt bakımı konusunda dikkat ettiğiniz noktalar neler? Makyajla aranız nasıl?

- Cildimi temiz ve nemli tutmaya özen gösteriyorum. Bu aralar yüz için kullanılan masaj aletlerine merak saldım. Yüzdeki kan akışını hızlandıran bir masaj aletim var. Arada sırada televizyon izlerken onunla yüzüme masaj yapmayı çok seviyorum. Çok rahatlatıcı oluyor. Tüm bunların dışında, ihtiyaç duydukça cilt bakımına gitmeye çalışıyorum. Makyaj yapmayı da seviyorum ama ağır makyajlar yerine sade, doğal ve hafif ışıltılı uygulamaları tercih ediyorum.

RUHUMU SEVGİLİMLE BESLİYORUM

◊ Kendi başınıza kaldığınızda vaktinizi nasıl geçiriyorsunuz?

- İzlemek istediğim, bir süredir biriktirdiğim filmlerim ve dizilerim var. Onları izlemeye çalışıyorum. Aynı şekilde biriken kitaplarımı da aradan çıkarmaya çabalayıp okumalarımı yapıyorum. Bazen flüt çalışıyor, bazen yemek yapıyorum.

◊ Evcimen misiniz yoksa dışarıda vakit geçirmeyi mi daha çok seversiniz?

- Kesinlikle evcimenim! Ama sevdiğim mekanlarda arkadaşlarımla olmak da hoşuma gidiyor. Sürekli evde vakit geçirmek bazen sıkıcı gelebiliyor.

◊ Ruhsal açıdan nelerden besleniyorsunuz? Neyi, nasıl düşünmek ya da ne yapmak iyi geliyor?

- Sevgilimden besleniyorum (gülümsüyor). Aynı zamanda ilham veren şeyler izlemeyi, okumayı seviyorum. Mesela TEDx konuşmalarının çok sıkı bir takipçisiyim. Diğer yandan arkadaşlarımla geyik yapmak çok iyi geliyor.

İKİ KADIN DA İKİ ADAM ARASINDA

◊ “Bütün Çılgınlar Sever Beni” oyunu ve “Erkenci Kuş” dizisi bir arada nasıl gidiyor?

- Çok güzel gidiyor. Dizi ve tiyatro, oyunculuk performansı adına birbirinden çok farklı platformlar aslında fakat ben ikisini de çok keyifli buluyorum. Ama düşündüğümde iki karakteri de aynı anda canlandırıyor gibi hissetmiyorum. Hatta ikisi de kafamda çok ayrı odacıklarda! Tiyatroya girdiğimde Maria’ya ait odacık aktif hale geliyor, tamamıyla ona konsantre oluyorum. Aynı şekilde dizideki Leyla odacığı da dizi setine gelince aktifleşiyor. Oynadığım bu iki kadının ortak özelliği işinde başarılı olması, işine çok kıymet vermesi ve iki adam arasında kalması...

NEPAL’E GiTMEK iSTiYORUM

* En çok gitmek istediğiniz ülke?

- Nepal, Katmandu.

* Her gün yiyebileceğiniz yemek?

- Çorbanın her türlüsü!

* Denemek istediğiniz spor dalı?

- Boks.

* En sevdiğiniz film türü?

- Durum komedisi ve gerilim.

* Favori yaz ve kış meyveleriniz?

- Çilek ve nar.