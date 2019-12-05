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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
05.12.2019 - 10:39, Son Güncelleme:

Müstehcen video paylaşmıştı... Kerimcan Durmaz'ın cezası belli oldu!

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Müstehcen video paylaşmıştı... Kerimcan Durmaz'ın cezası belli oldu!

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, instagram hesabından paylaştığı müstehcen videoya ilişkin yargılandığı davada 10 ay hapis ve 5 bin lira para cezasına çarptırıldı. Mahkeme hapis cezasını ertelerken duruşmada ifade veren Durmaz, "Hassas ve dikkatli birisiyimdir. Yanlış anlaşıldığımı düşünüyorum" dedi.

Sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz'ın sosyal medya hesabından paylaştığı ve takipçileri tarafından tepki toplayan müstehcen videoya ilişkin yargılandığı dava karara bağlandı. Gaziosmanpaşa 16. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Kerimcan Durmaz ve avukatları katıldı. Duruşmada ayrıca müştekiler adına avukat Begüm Gürel hazır bulundu.

"Yakın arkadaşlarıma attığımı düşünüyordum"

Dava dosyasındaki görüntülerin kendine ait olduğunu belirten sanık Kerimcan Durmaz, "Hamburg'tan dönerken sadece iki yakın arkadaşımın olduğu gruba uçakta çekmiş olduğum paylaşımı gönderdiğimi sanıyordum. Fakat havaalanına iniş sırasında telefonun sinyal alması neticesinde bu paylaşımımı yakın arkadaş grubuma değil, instagram hikaye bölümünde paylaşılmış olduğunu yine arkadaşlarımın beni araması neticesinde öğrendim" dedi.

"Bu konularda hassas ve dikkatli birisiyimdir"

Paylaşımı geri çektiğini ve kamuoyundan özür dilediğini dile getiren sanık Durmaz, "Üzgünüm, yanlış anlaşıldığımı düşünüyorum. Ben de toplum içerisinde yaşayan biri olarak bu konularda hassas ve dikkatli birisiyimdir. Beraatimi talep ederim. Hakkımda leyhte olan hükümler uygulansın" ifadelerini kullandı.
Mahkeme, sanık Kerimcan Durmaz'ın 'Müstehcenlik' suçunu işlediğinin sabit olduğu gerekçesiyle 10 ay hapse 5 bin TL para cezasına çarptırılmasına hükmetti. Sanığın yargılama sürecindeki tutum ve davranışlarını leyhte kabul eden mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

İddianameden

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Kerimcan Durmaz'ın 'şüpheli' olarak yer aldığı iddianamede, sosyal medya hesabı üzerinden 3 milyonu aşkın takipçisi olduğu, şüphelinin instagram isimli sosyal medya hesabı üzerinden hikaye paylaşma kısmı olarak adlandırılan yerden 29 Nisan 2019'da aynanın karşısına geçerek müstehcen videoyu paylaştığı ve bu paylaşımın hesabı takip etsin ya da etmesin sayfasını ziyaret eden herkes tarafından açıkça görüldüğü, görüntüleri İstanbul Havalimanı'nda paylaştığı kaydedilmişti.
İddianamede, Kerimcan Durmaz'ın 'Müstehcenlik' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapsi ve 5 bin güne kadar adli para cezası talep edilmişti.

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