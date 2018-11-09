Mustafa Uslu kimdir? Hangi filmlere imza attı?
Mustafa Uslu, son günlerde magazin dünyasını takip eden vatandaşların araştırdığı isimler arasında yer alıyor. Yapımcı olarak yer aldığı birçok proje yer alan Mustafa Uslu, Kiralık Aşk dizisinden Yasemin karakteri ile tanının Sinem Öztürk ile hayatını birleştirdi. Peki, Mustafa Uslu kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Mustafa Uslu, projeleriyle ve zaman zaman özel hayatıyla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Tokat'ın Zile ilçesinde dünyaya gelen Mustafa Uslu, Sinem Öztürk ile 2016 yılında hayatını birleştirmiştir. Yapımcı olan Mustafa Uslu'nun hayata geçirdiği projeler arasında, Ayla, Müslüm, Sarıkamış Çocukları, Hayati Tehlike, Memlekette Demokrasi Var, Bekar Bekir gibi filmler yer alıyor.
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