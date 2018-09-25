Mustafa Topaloğlu bu sabah kalp krizi geçirdi... Oğlu babasının son durumunu anlattı
Ünlü türkücü Mustafa Topaloğlu, bu sabah kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı.
Menajeri Fatih Dal, Topaloğlu'nun İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedavi altında tutulduğunu söyledi.
Ünlü türkücünün oğlu Çağlayan Topaloğlu sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, babasının durumunun iyi olduğunu söyledi...
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