Mustafa Sandal'ın sevgilisi Melis Sütşurup kimdir, kaç yaşında?
Melis Sütşurup ismini Mustafa Sandal ile duymaya başladık. Emina Jahovic'le 2018 yılında yollarını ayıran Mustafa Sandal, Melis Sütşurup ile birlikteliklerini sosyal medya üzerinden duyurmuştu. Peki, Melis Sütşurup kimdir, kaç yaşında?
48 yaşındaki Mustafa Sandal’ın sevgilisi Melis Sütşurup, 29 yaşında ve butik sahibidir. Mustafa Sandal gibi bir kez evlilik yapan ve ayrılan Sütşurup'un bir oğlu var.
Mustafa Sandal, ilişkisiyle ilgili şu açıklamayı yapmıştı: "Takipçilerime söz verdiğim için Melis'i ilk kez onlarla tanıştırdım. Şu anda yeni başlayan bir ilişki. Hayırlısı olsun, yolu güzel olsun. İnsanlar birbirlerini tanıyacaklar, ilişkilerini geliştirecekler ve biz o güzel aşamadayız." şeklinde konuştu. Özel hayatıyla ilgili samimi itiraflarda bulunan sanatçı,"Geçmişte şu hatayı çok yapıyordum. Aşkı en başa koymak büyük hata. Bir şeyi kafadan zirveye koyunca o yolculuk uzun olmuyor..
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