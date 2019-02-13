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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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13.02.2019 - 10:04, Son Güncelleme:

Mustafa Sandal'ın sevgilisi Melis Sütşurup kimdir, kaç yaşında?

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Mustafa Sandal'ın sevgilisi Melis Sütşurup kimdir, kaç yaşında?

Melis Sütşurup ismini Mustafa Sandal ile duymaya başladık. Emina Jahovic'le 2018 yılında yollarını ayıran Mustafa Sandal, Melis Sütşurup ile birlikteliklerini sosyal medya üzerinden duyurmuştu. Peki, Melis Sütşurup kimdir, kaç yaşında?

48 yaşındaki Mustafa Sandal’ın sevgilisi Melis Sütşurup, 29 yaşında ve butik sahibidir. Mustafa Sandal gibi bir kez evlilik yapan ve ayrılan Sütşurup'un bir oğlu var.

Mustafa Sandal, ilişkisiyle ilgili şu açıklamayı yapmıştı: "Takipçilerime söz verdiğim için Melis'i ilk kez onlarla tanıştırdım. Şu anda yeni başlayan bir ilişki. Hayırlısı olsun, yolu güzel olsun. İnsanlar birbirlerini tanıyacaklar, ilişkilerini geliştirecekler ve biz o güzel aşamadayız." şeklinde konuştu. Özel hayatıyla ilgili samimi itiraflarda bulunan sanatçı,"Geçmişte şu hatayı çok yapıyordum. Aşkı en başa koymak büyük hata. Bir şeyi kafadan zirveye koyunca o yolculuk uzun olmuyor..

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