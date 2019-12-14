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14.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Mustafa Sandal'ın kitabındaki o iki kadın kim?

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Mustafa Sandal, 50’nci yaş gününde çıkacak “Beni Ağlatma” adlı kitabında eski sevgilisi Tuba Ünsal ve eski eşi Emina Jahovic dışında iki kadına daha yer verdi.

İZ BIRAKANLAR

11 Ocak’ta 50’nci yaşını kutlamaya hazırlanan Mustafa Sandal hayatını yazdı. Ünlü şarkıcı, doğum gününde yayınlanacak “Beni Ağlatma” adlı biyografi kitabında hayatında iz bırakan ilişkilerini de anlattı. Kitapta Sandal’ın eski aşkı Tuba Ünsal ve kısa süre önce boşandığı, çocuklarının annesi Emina Jahovic dışında iki kadın daha yer aldı: Yonca Dervişoğlu ile Roberta.

Mustafa Sandalın kitabındaki o iki kadın kim

Yonca Dervişoğlu

İLHAM KAYNAĞI

Yonca Dervişoğlu, Mustafa Sandal’ın 90’lı yıllara damga vuran aşk şarkılarına ilham olan isim. Ünlü şarkıcı, o dönem sık sık magazin basınına birlikte poz verdiği Dervişoğlu’na kitapta özel bir yer ayırdı. Sandal, “Beni Ağlatma”da 1999 yılında beraberlik yaşadığı İtalyan sevgilisi Roberta’yla ilişkisini de anlattı. Roberta, ünlü şarkıcının “Detay” klibinde de rol almıştı. 

Mustafa Sandalın kitabındaki o iki kadın kim

Mustafa Sandal, 1999 yılında “Detay” şarkısına çektiği klipte Roberta’yla birlikte rol almıştı.

Güzel yürekler

Mustafa Sandal, “Kitabım sadece hayatıma giren kadınlardan ibaret değil. Elbette hayatımda yer edinmiş o güzel yüreklere de çok özel satırlar ayırdım. Ama çocukluğumu, gençliğimi, yurtdışındaki yatılı okul günlerimde yaşadıklarımı da anlattım. Çocukların, gençlerin örnek alabileceği birçok şey anlatmaya çalıştım” dedi.

 

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