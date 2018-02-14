Mustafa Sandal'ı eşi Emina Sandal hakkında şaşırtan iddia | Marko Miskoviç kimdir?

Sırbistan’da yayınlanan Kurir dergisi, eşiyle bir süredir sorunlar yaşayan Emina’nın eski sevgilisi Marko Miskoviç’e geri döndüğünü iddia etti. İkilinin yeniden görüşmeye başladığını yazan dergi, “Emina ile Marko bir dönem büyük aşk yaşamış, hatta o dönem evliliğin eşiğinden dönmüşlerdi.” diye yazdı. Emina Sandal ile uzun süreli bir beraberlik yaşayan Marko Miskoviç’in hayatının detayları merak konusu oldu. Peki Marko Miskoviç kimdir?

Sırp basının magazin sayfalarına sık sık konu olan Marko Miskoviç, işadamı Miroslav Miskoviç’in oğludur. Adı Emina ile anılan Marko Miskoviç, Sırbistan'ın büyük bankalarından birinin veliahdı. Marko Miskoviç hayatı boyunca sayısız güzelle anıldı. 2006'da Sanja Papic ile kısa bir aşk macerası geçirdikten sonra Emin Sandal ile ciddi bir ilişki yaşamıştı.. Emina'nın ardından şarkıcı Anom Nikolić ile adı aşk dedikodularına karıştı.