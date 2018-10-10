Mustafa Sandal'dan Berkay ve Arda Turan açıklaması
Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay dün gece Emirgan'daki bir mekanda kavga etti. Turan, Berkay'ın burnunu kırdı. Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal da olayla ilgili açıklama yaptı
Kavga Arda Turan'ın Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'e 'Evli olmasam seni kaçırmazdım. Çok güzel kızsın' demesi nedeniyle çıktı.
Mustafa Sandal konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: Sevgili Berkay kardeşime ve kıymetli eşine geçmiş olsun. Kadına tacizin elbette her zaman karşısındayım! Yurtdışındaki başarılarıyla gurur duyduğum Arda Turan'a bunu yakıştıramam. Umarım doğru değildir!
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