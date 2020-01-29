Haber Giriş: 29.01.2020 - 08:00,
Mustafa Sandal: Ne soracağınızı biliyorum
Mustafa Sandal, önceki akşam Etiler’deki Da Mario Restoran’dan çıkarken görüntülendi.
“Beni Ağlatma” adlı kitabının ikinci baskısının yapılacağını söyleyen şarkıcı, aşk yaşadığını iddia ettiği Defne Samyeli hakkında soru sorulmasına fırsat vermedi: “Ne soracağınızı biliyorum ama ben o konuyla ilgili açıklamamı yaptım.” Sandal, ısrarlı sorular üzerine “Arkadaşlar ikinci baskı değişiyor” diyerek uzaklaştı.
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