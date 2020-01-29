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Haber Giriş: 29.01.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

Mustafa Sandal: Ne soracağınızı biliyorum

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Mustafa Sandal: Ne soracağınızı biliyorum

Mustafa Sandal, önceki akşam Etiler’deki Da Mario Restoran’dan çıkarken görüntülendi.

Beni Ağlatma” adlı kitabının ikinci baskısının yapılacağını söyleyen şarkıcı, aşk yaşadığını iddia ettiği Defne Samyeli hakkında soru sorulmasına fırsat vermedi: “Ne soracağınızı biliyorum ama ben o konuyla ilgili açıklamamı yaptım.” Sandal, ısrarlı sorular üzerine “Arkadaşlar ikinci baskı değişiyor” diyerek uzaklaştı.

Defne Samyeli: Bir kitapta harcanamam
Defne Samyeli: Bir kitapta harcanamam

 

 



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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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