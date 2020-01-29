Mustafa Sandal: Ne soracağınızı biliyorum

“Beni Ağlatma” adlı kitabının ikinci baskısının yapılacağını söyleyen şarkıcı, aşk yaşadığını iddia ettiği Defne Samyeli hakkında soru sorulmasına fırsat vermedi: “Ne soracağınızı biliyorum ama ben o konuyla ilgili açıklamamı yaptım.” Sandal, ısrarlı sorular üzerine “Arkadaşlar ikinci baskı değişiyor” diyerek uzaklaştı.





