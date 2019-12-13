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Mustafa Sandal: Borcumu ödedim
Mustafa Sandal ve Edis önceki akşam Etiler’deki Da Mario Restoran’da yemekteydi.
Sandal çıkışta “Edis’in konserine gidemediğim için ona yemek borcum vardı, güzel bir akşam yemeği yedik” dedi.
Ünlü şarkıcı, “Melis Sütşurup’la yeniden bir araya geldiğiniz doğru mu?” sorusuna ise “Arkadaşlar her şeyi ocakta çıkacak kitabımda anlatacağım. Melis Hanım’la barıştığımız haberleri de doğru değil” yanıtını verdi.
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