Mustafa Sandal: Borcumu ödedim

Sandal çıkışta “Edis’in konserine gidemediğim için ona yemek borcum vardı, güzel bir akşam yemeği yedik” dedi.



Ünlü şarkıcı, “Melis Sütşurup’la yeniden bir araya geldiğiniz doğru mu?” sorusuna ise “Arkadaşlar her şeyi ocakta çıkacak kitabımda anlatacağım. Melis Hanım’la barıştığımız haberleri de doğru değil” yanıtını verdi.