MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriMustafa Sandal: Borcumu ödedim
GeriMagazin Mustafa Sandal: Borcumu ödedim
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
13.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Mustafa Sandal: Borcumu ödedim

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Mustafa Sandal: Borcumu ödedim

Mustafa Sandal ve Edis önceki akşam Etiler’deki Da Mario Restoran’da yemekteydi.

Sandal çıkışta “Edis’in konserine gidemediğim için ona yemek borcum vardı, güzel bir akşam yemeği yedik” dedi.

Ünlü şarkıcı, “Melis Sütşurup’la yeniden bir araya geldiğiniz doğru mu?” sorusuna ise “Arkadaşlar her şeyi ocakta çıkacak kitabımda anlatacağım. Melis Hanım’la barıştığımız haberleri de doğru değil” yanıtını verdi.

False
Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle