Mustafa Koç’suz 3. yıl
21 Ocak 2016’da aramızdan ayrılan Mustafa Koç, vefatının yıl dönümünde Zincirlikuyu’da bulunan aile kabristanında anıldı. Anmanın ardından Divan İstanbul Oteli’nde mevlit okutuldu. Törene ve mevlide Koç Ailesi, Koç Topluluğu yöneticileri, çalışanları, bayileri ve sevenleri katıldı.
Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Mustafa Bey’in aramızdan ayrılışının yıl dönümü münasebetiyle bir araya geldik. Onu çok erken ve zamansız kaybetmiş olmamızın acısı halen çok taze. Mustafa Bey, aydın ve vizyoner kişiliği, vicdanlı ve alçakgönüllü mizacı, insani değerleri ve birleştirici vasıflarıyla, kendisini tanıyan tanımayan herkes tarafından çok sevildi ve büyük saygı gördü. Varlığıyla iş arkadaşlarına ve tüm çevresine güç veren, örnek bir liderdi. Hayata daima olumlu tarafından baktı. Herkes için en iyi olanı istedi. Mustafa Bey hepimizde silinmeyecek izler bıraktı ve kalplerimizde sonsuza kadar yaşayacak. Geleceğe emin adımlarla ilerlerken, manevi varlığını yanımızda hissediyoruz. Kendisini saygı, rahmet ve özlemle anıyoruz.”
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