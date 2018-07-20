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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Magazin
İSTANBUL DHA
20.07.2018 - 16:29, Son Güncelleme:

Mustafa Ceceli'den bir hamle daha!

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Mustafa Ceceli'den bir hamle daha!

Şarkıcı Mustafa Ceceli, eski eşi Sinem Gedik hakkında da 2 ay süreyle uzaklaştırma ve koruma kararı aldırdı. Tepkilerin odağında kalan Mustafa Ceceli, avukatı aracılığıyla da aleyhinde çıkan haberlerle ilgili de 'içeriğin kaldırılması' ve 'erişimin engellenmesi' kararı için mahkemeye başvurdu. Ceceli, 7 yaşındaki oğlu için de yurt dışı çıkış yasağı aldırdı.

SKANDAL GÖRÜNTÜLERDEN SONRA BAŞVURDU
Oğlunun velayetini almak için açtığı dava dosyasına eski eşi Sinem Gedik'in şarkıcı İntizar ile özel görüntülerini delil olarak sunan Mustafa Ceceli, şimdi de oğlu için yurt dışı yasağı aldırdı. Mustafa Ceceli mahkemeye başvurarak oğlunun velayetini istemişti. Mustafa Ceceli, velayet davasının dosyasına geçen yıl boşandığı Sinem Gedik'in sanatçı İntizar ile özel görüntülerini delil olarak sunmuştu. Mustafa Ceceli, görüntüleri kendisine bir başkasının gönderildiğini iddia etmiş, Gedik'e bağlanan yoksulluk nafakasının kaldırılmasını istemişti. Velayet davasının görüldüğü İstanbul 9. Aile Mahkemesi'ne avukatı aracılığıyla başvuran Mustafa Ceceli, oğlu için mahkemeden yurt dışı yasağı kararı aldırdı. Ceceli, mahkemeden eski eşi sinem Gedik hakkında "Şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, kendisine ve evinin eşyalarına zarar vermemesine, iletişim vasıtalarıyla ve sair surette rahatsız etmemesine" ilişkin koruma ve uzaklaştırma kararı çıkardı.

İTİBARIMI VE OĞLUMUN GELİŞİMİNİ OLUMSUZ ETKİLİYOR
İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine avukatı aracılığıyla başvuran Mustafa Ceceli, gizlilik ve yayın yasağı bulunan dava ile ilgili yorumlar içeren linklerin kendisinin itibarını ve oğlunun bedeni, fikri, ahlaki gelişimini olumsuz yönde etkilediği gerekçesiyle erişimin engellenmesini istedi. Erişiminin engellenmesinin istendiği 9 internet sitesi linkine dilekçede yer verildi. Dilekçede söz konusu linklerde, "Mustafa Ceceli'nin kişilik haklarına saldırı kastıyla, şeref, haysiyet ve onuruna yönelik fevkalade ağır hakaret ve saldırı içeren içerikler bulunmaktadır. Söz konusu internet sitelerinin bu eylemleri ile Anayasa ve uluslararası sözleşmelerce güvence altına alınan kişinin maddi ve manevi değerlerinden oluşan toplum önündeki şeref ve haysiyet itibarını korumaya yönelik 'hakaret' suçu işlenmiş olup, yasal işlemlerimiz yapılmaktadır" dendi. Hakimlikten 'erişimin engellenmesi' ve içeriğin kaldırılması'na yönelik karar verilerek bilgi teknolojileri ve iletişim kurumuna gönderilmesi istendi.

İNTİZAR İÇİNDE UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞTI
Ceceli geçen yıl tek celsede boşanmış, ayrılırken Kanlıca'daki villasını eski eşine bırakmış, ayrıca aylık 20 bin lira nafaka ödemeye başlamıştı. Mustafa Ceceli, eski eşiyle görüntülerde yer alan şarkıcı İntizar hakkında da 2 ay süreyle uzaklaştırma ve koruma tedbiri kararı aldırmıştı. İstanbul 9 Aile Mahkemesi, Mustafa Ceceli ile Sinem Gedik'in 7 yaşındaki çocuklarının menfaatinin korunması adına Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak çocuğa kayyum atanması talebinde bulunmuştu.

 

 

 

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