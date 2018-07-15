Mustafa Ceceli yanlış yaptı

Onur Baştürk: Mustafa Ceceli’nin yaptığı şeye hâlâ inanamıyor ve elden ele dolaşan o görüntüleri değil, esas Ceceli’nin iki yetişkin insanın mahrem görüntülerini ortaya döken tavrını “müstehcen” buluyorum. İnsan çocuğunun annesinin mahrem görüntülerini bir dava aracılığıyla ortaya dökmez. Ne olursa olsun. Ayrıca bir anne heteroseksüel de olabilir, biseksüel yahut lezbiyen de. Cinsel yönelimi anneliğini etkilemez. Çocuğun velayetini bu nedenle istemek, bu ilişkiyi “anormal” bulmak... Pardon hangi çağda yaşıyorsunuz? Bu olayda kaybeden Mustafa Ceceli oldu. Çok net.

Ömür Gedik: Bu işin kazananının olmayacağını görmek hiç de zor değil. Ama en büyük kaybeden Arın. Düşünsenize; iki ay sonra okula gidecek. Kendinizi bir an onun yerine koysanıza. Annesiyle babasının böyle bir polemiğin içinde olmasının cezasını ömür boyu çekecek. İnsanlar anne baba olmadan önce sınavdan geçirilmeli diye düşünüyorum, ebeveynlik ehliyetle olmalı ve herkese verilmemeli.

Cengiz Semercioğlu: İki yetişkin kadının ne yaşadığı kimseyi ilgilendirmez, doğru. O yüzden en büyük yarayı Mustafa Ceceli alır bu işten. Ancak Ceceli’nin iddiası; iki kadının yakınlaşmaları sırasında oğlunun da orada olduğu yönünde. Bu, işin seyrini değiştirebilecek önemli bir nokta. Ama buna rağmen Ceceli bunu dava dosyasına koymadan, görüntüler ortalığa saçılmadan halletmeliydi. “Oğlumu korumaya çalışıyorum” diyor ama en büyük yarayı oğluna kendisi verdi.







Bu fotoğrafların

haber değeri var

Haluk Bilginer ve Aşkın Nur Yengi’nin ilişkisi kaldığı yerden devam ediyor. En son Çeşme’de görüntülendiler. İkilinin fotoğrafları da çok tartışıldı. Sizce fotoğrafların yayınlanması doğru mu, yoksa o kareler haber değil mi?







Cengiz Semercioğlu: Yıllar önce ilişkileri benzer bir balkon fotoğrafıyla kanıtlanmıştı. Yıllar sonra bu kez iskele pozuyla o kareyi hatırlattılar. Bu fotoğraflarda ben sevgi, şefkat ve dostluk gördüm. En çok da Bilginer’in denize atlamasını sevdim, balıklama gibi “Haluklama”...

Ömür Gedik: Bu fotoğrafların elbette haber değeri var. Aşkın Nur Yengi, Haluk Bilginer’den ayrıldıktan sonra kendini işine gücüne verdi. Ve şimdi kaldığı yerden ilişkisine devam ediyor. Yıllar sonra onları tekrar birlikte görmek, en başta çocukları adına çok güzel.

Onur Baştürk: Haluk Bilginer ve Aşkın Nur Yengi’nin plajda çekilmiş fotoğrafları elbette haber. Tartışacak bir durum yok bence. Yıllar sonra tekrar bir araya gelmeyi tercih etmiş iki ünlü ismin plaj fotoğrafları nerede olsa haberdir. Ayrıca “kıymık çıkarma detayı” filan gayet güzeldi.

Dedikodular

reklam için mi?

Kenan Doğulu ve Beren Saat, haklarında ayrılık dedikodularının çıktığı bir dönemde Shakira konserine el ele geldiler. Neden bu çiftle ilgili sürekli ayrılık dedikoduları çıkıyor? Buna inat mı el ele görüntü veriyorlar? Yoksa evliliklerinde uzatmaları mı oynuyorlar?







Onur Baştürk: Valla onlarla aynı evde kalmıyorum, dolayısıyla ilişkilerinin dinamiklerini bilmem imkansız. Ama neden inadına görüntü vermekle uğraşsınlar ki... Koca koca insanlar. Bununla uğraşacak kişilere benzemiyorlar pek.

Ömür Gedik: Bu dedikoduların Kenan’ın albümüne denk gelmesi burunlara reklam kokusu getiriyor. Ki bence Kenan’ın buna ne niyeti ne de ihtiyacı var. “Issız Ada” güzel bir şarkı, klibine de bayıldım. Yani keşke albüm zamanı bunlar konuşulmasaydı. Ama magazin sevgilileri evlendirmeye, evlileri boşanmaya ya da çocuk yapmaya zorlar durur. Bu mantığa göre Kenan ve Beren çocuk yapmıyorsa ayrılıyordur. Çok saçma ama magazin trendi böyle işte.

Cengiz Semercioğlu: Bu çiftin evliliği, ayrılmadıklarını kanıtlamakla geçti. Başından beri sürekli böyle haberler yapılıp duruyor. Hafta içi Shakira konserine, hafta sonu da Kenan’ın Çeşme’deki beach konserine el ele geldiler. Ayrılmadıklarını göstermek için daha ne yapsınlar anlamadım. İnsanları ilişkide biraz rahat bırakın...

Boşandıktan sonra yas mı tutmak gerek?

Tuba Ünsal, Mirgün Cabas’la boşanmasının üzerinden 1 ay geçmeden Çeşme’de yeni sevgilisiyle görüntülendi. Ünlü oyuncunun yeni aşkıyla birlikte güneşlenirken, denizde şakalaşırken görüntü vermesi için çok mu erkendi?







Onur Baştürk: Ben bu “Boşandıktan hemen sonra sevgili buldu, çok ayıp” cümlelerini çok riyakar buluyorum. Bir kere böyle bir kural mı var? Boşandıktan ancak 2 ay sonra mı bir ilişkisi olmalı insanın mesela? İsterse boşandıktan 10 dakika sonra birine âşık olur. Duygu bu, neden frenlesin? Bir de insanlar şunu unutuyor; boşanma dediğin öyle pat diye gerçekleşmiyor. İlişki bitmeye başlıyor ve sonra insanlar mahkemeye gidiyor. Yani ilişkiler karşılıklı imzaları atmadan çok öncesinde zaten sonlanmış oluyor.

Ömür Gedik: Ben de Tuba’nın ilişkisinin resmi boşanmadan çok daha önce bittiğini düşünüyorum. Bu nedenle yeni sevgilisiyle olan birlikteliği geç ya da erken gelmedi bana. Ayrıca neden Tuba’yı eleştiriyoruz ki, boşanma sonrası belli bir süre yas mı tutmak gerekiyor?

Cengiz Semercioğlu: Yas tutmak gerekmiyor da, belki biraz dikkat etmek gerekiyor. Bu hız sosyal medya çağında olduğumuzdan size bu kadar normal geliyor belki de... Bekar, genç bir kadın Tuba. Elbette bundan sonra da ilişkileri olacak. Bir de yeni boşansa da evliliğin daha önce fiilen bittiğini biliyoruz. Mutluluğu bulması dileğiyle...

Kibariye gerçekleri

görmezden geliyor

Kibariye; ihanet, kumar ve borç üçgeniyle sarsılan evliliği hakkındaki sorulara “Kofti bir durum yok, her şey sebayüdü” diyerek yanıt verdi. Magazin Konseyi’ne göre ortada kofti bir durum var mı yok mu? Kibariye’nin bu tavrına ne diyorsunuz?







Ömür Gedik: Ben Kibariye’nin dilini pek çözemedim ama “Sorun yok, devam ediyoruz” diyor sanırım. Borç harcı anlarım da ihanete karşı nasıl bu kadar rahat olunur, işte onu bir türlü anlayamıyorum.

Cengiz Semercioğlu: “Kofti bir durum yok” diyor ama “sebayüdü” diyerek de durumu kendi ağzıyla itiraf ediyor Kibariye. ‘Sebayüdü’ tavlada 3-2 gelmesi demek. Yani parlak bir zar değil. “Durum dörtcihar” dese işlerin 4-4’lük olduğunu anlayacağım da 3-2 olmuyor. O kadar olaydan sonra bu evlilikten de kimse ‘düşeş’ (6-6) bir durum beklemiyor zaten.

Onur Baştürk: Kibariye’nin yaptığı çok tipik bir görmezden gelme olayı. Matrix gibi. Kırmızı hapı içip gerçekleri görmeyi reddediyor. Matrix’in içinde gerçeklerden uzakta mutlu olduğunu düşünüyor. Ne demiş Matrix; her şey seçim!

Bu günleri de atlatırlar

Demet Akalın’ın eşi Okan Kurt, son 1 yıldır icra ve haciz davalarıyla uğraşıyor. Hatta bu durumun çiftin evliliğini bile sarstığı iddia edildi. Son olarak şirkete gelen haciz ve 100 milyon liralık borç şokuyla sarsıldı iki ünlü isim. Demet Akalın bu sıkıntılı günleri atlatabilir mi?







Cengiz Semercioğlu: 1 yıldır arada gündeme gelen bu haciz haberleriyle uğraşıyorlar. Demet’in çok yorulduğu ve bunaldığı ciddi şekilde konuşuluyordu bir ara. Boşanma dedikoduları bile çıkmıştı. Ekonomik sıkıntılar evliliği doğrudan etkileyecek faktörlerden biridir. Umarım atlatırlar kazasız belasız bu süreci.

Onur Baştürk: Demet güçlü kadın, atlatır bu günleri de. Okan’ı seviyor çünkü. Ama kolay değil tabii. Onca borç harç, haciz ve bir de bu konuda çıkan haberlerle uğraşmak...

Ömür Gedik: Okan Kurt gördüğüm ve gözlemlediğim kadarıyla iyi bir eş ve iyi bir baba. Bu ilişki ve evlilik para, borç, harç yüzünden bozulmaz diye düşünüyorum. İyi günde kötü günde diye boşuna mı diyorlar evlenirken? Demet, Okan’a para yüzünden sırtını dönmez, bu günler atlatılır.

Destek verenler

şimdi pişmandır

Adnan Oktar ve müritlerine yönelik düzenlenen operasyon hafta boyunca gündemdeydi. Yıllarca sanat camiası içinden bu yapıya destek verenlerin şimdi kenara çekilmesine ne diyorsunuz?







Ömür Gedik: Hiç şaşırmıyorum desem... Demek ki kimsenin bağı gönülden ya da duygusal değilmiş!

Cengiz Semercioğlu: Bana sanat camiası demeyin. Sanat camiasının omurgalı olduğu pek söylenemez.Güç neredeyse bizim sanat camiası oradadır. Rüzgar nereden eserse bizim sanat camiası ona göre yelken açar. Özellikle şarkıcılar için söylüyorum bunu.

Onur Baştürk: Adnan Oktar da Elm Sokağı Kabusu’ndaki Freddy gibi yıllardır hayatımızda olan bir kabustu. Aniden bu kabusun bitirilmesine karar verildi. Eh iyi de oldu. Kurtulduk. Sanat dünyasından zamanında destek verenler de herhalde bin pişmandır. Çıkıp en fazla “Kandırıldım” derler, olur biter.

Babalık Tarkan’a

iyi gelecek

Tarkan ve Pınar Tevetoğlu, kızları Liya’ya geçtiğimiz cuma akşamı kavuştu. Tarkan’a babalık nasıl gelecek sizce? Bir Megastar olarak babalık Tarkan’ı yükseltir mi, yoksa kariyerini zedeler mi?







Onur Baştürk: Hayırlı olsun Tarkan’a. Kariyerini bilmem de, baba olmak Tarkan’a iyi gelecek ve kişisel gelişim anlamında onu başka bir seviyeye taşıyacak, o kesin.

Cengiz Semercioğlu: Hayatta en güzel şarkıyı yapsa, en iyi konseri verse bile tadamayacağı kadar büyük bir mutluluğu tattı Tarkan. Daha durumun farkında değil, 6-7 ay sonra babalığın ne olduğunu öğrenecek ve çok daha olgun bir Tarkan olacak. “Yemişim kariyeri” bile der insan çocuğu için. Allah analı babalı, sağlıkla büyütsün Liya’yı...

Ömür Gedik: Tarkan kariyerini bugüne dek öyle iyi yönetti ki, bundan sonra da böyle devam eder. Evliliğine, eşine nasıl sahip çıktığını, dört elle sarıldığını gördük. Şimdi sıra Liya’da. Evlilik Megastar’a zarar vermediğine göre baba olmak da vermeyecek, hatta tam tersi daha da iyi gelecektir. Sevgi ve mutluluğun iyi gelmediği bir şey olamaz ki...

Shakira’nın

İstanbul şovu

kaç puan?

Haftanın, hatta son yılların en büyük etkinliği Vodafone Park’taki Shakira konseriydi. Shakira’nın İstanbul konserini nasıl buldunuz? 10 üzerinden kaç puan verirsiniz?





Cengiz Semercioğlu: Uzun süre sonra bir stat konserine kavuştuğumuz için ben bu organizasyona 10 puan veririm ama Shakira’ya gelince durum değişir. 10 üzerinden 7 veririm. Çünkü geçen ay Londra’da izledim, orada çok daha iyi bir sahnesi ve performansı vardı.

Ömür Gedik: O gece ben de konserdeydim. Binlerce insanın müzik çatısı altında stada akın etmiş olması ve manzara güzeldi. Ama Shakira’nın sahne şovu açısından pek tatmin ettiğini söyleyemeyeceğim. Kendi dansları güzel diye dansçı getirmeyip ekip hazırlığı yapmayınca, konserden akılda kalan Shakira’nın poposundan başka bir şey olmadı. İzleyici bilmediği şarkılarda, özellikle Latin balatlarda sıkıldı. Neyse ki hareketli şarkılarda biraz kendimize geldik. “Waka Waka” diye sayıklıyordum, dinledim, “This time for İstanbul” dedim, zıpladım, iyi geldi.

Onur Baştürk: 10 üzerinden 7.5 veririm. O da balat şarkılarını söylemeye başladığı anda konserin enerjisi düştüğü için. Ama onun dışında çok güzel bir şov yaptı Shakira.