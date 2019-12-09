Mustafa Ceceli: Pop müzikte mekanın sahibi Sezen Aksu

◊ Mustafa Bey, “Bedel” hayırlı olsun. Neyin “Bedel”i bu?

- Bu aşkın bedeli. (Gülüyor)

◊ Şarkının sözleri kime ait?

- Bilal Sonses yazdı. Bilal yeni neslin parlayan yıldızlarından. Hem söz yazarı, hem besteci, hem yorumcu, hem de aranjör. Şarkıyı bana DMC’den Samsun (Demir) Bey gönderdi. Aslında Şubat 2020’de piyasa süreceğimiz yeni albümün çıkış şarkısı olacaktı fakat dayanamadık. “İyi şarkıyı bekletmeyelim” dedik ve paylaştık. İyi ki de paylaşmışız, 5 haftada YouTube’ta 30 milyon rakamını geçti.

◊ “Bedel”de sizin de yükselen rap modasına uyduğunuzu görüyoruz...

- Türk pop müziği iki yıldır ciddi bir değişim geçiriyor. Dinleyici aynı şeyleri duymaktan sıkıldı. Yeni nesil rap ve hiphop müziği bizim önümüze koydu; “bunu dinlemek istiyoruz” diyorlar. Pop müzik de bu akımdan etkilenmeye başladı. YouTube’da şarkıya yapılan yorumlardan birinde “Oh be biri en sonunda bizi duydu” yazıyordu. Rap başka bir müzik tarzı. Biz de “Bedel”de oradaki birtakım müzikal öğeleri alıp kullandık. Yoksa “Mustafa Ceceli rap yaptı” demek yanlış olur.

RAP BİZİ DE ÖZGÜRLEŞTİRDİ

◊ 15-20 yıl öncesinde de rap vardı ama o zaman neden bu kadar ilgi görmüyordu?

- Ana akım medyada rap yok edildi. Radyolar “biz rap çalmıyoruz” dedi. Ama şimdi halkın medyanın dayattığı yıldızlara ihtiyacı yok. “Kendi yıldızımızı kendimiz yaratıyoruz” diyorlar. Şu anda halk karar veriyor kimi dinlemek istediğine ve ne tarz dinlemek istediğine. Sen ana akım medyada çalmazsan o da gidip sosyal medyada dinliyor.

◊ Rap müzikte ‘mekanın sahibi kim’ sizce?

- Ben hepsini dinliyorum. Şu iyidir bu kötüdür diyemiyorum. Ben hepsinin kendi parmak izi olduğunu düşünüyorum. Hepsini değerli buluyorum. Rap, pop müziğe çok şey kattı. Belki kendileri bile farkında değil ama biz bile yaptığımız müzikte özgürleşiyoruz. “Bedel” ve “Mühür”deki altyapıları ben bundan üç sene önce yapsaydım, prodüktörüm derdi ki; “Oğlum sen bizi batıracak mısın? Bunları kim dinleyecek?”. Şimdi ise tam tersi “Mustafa biraz fazla pop olmuş, biraz daha çekelim yeni jenerasyona” diyor.

◊ Peki pop müzikte mekanın sahibi kim?

- Bizim mekanın sahibi Sezen Aksu. Binin üzerinde şarkısı var. Onlarca sanatçıya destek vermiş. Bugüne kadar Türkiye’de parmakla gösterilen yıldızları o keşfetmiş. Paylaşmayı seviyor, yenilikten yana. Her dönemde hit şarkılar yapabiliyor. Konser versin diye millet neredeyse imza kampanyası başlatacak. O yüzden mekanın sahibi Sezen Aksu ama bölgelere göre ayrılabilir. Mesela Harbiye’de Tarkan. Harbiye bir mekansa orada da Tarkan var.

ÇALIŞMADIĞIMIZ KİMSE YOK

◊ Aranjörlükte başarınız tartışılmaz. Kimler sizinle çalışmak istiyor?

- Aranjörlük olarak şu anda zaten piyasada çalışmadığımız hiç kimse yok. Herkesin talepleri var. Yakın zamanda yapacağım aranjmanlar var tekrardan. Murat Boz, Sinan Akçıl’a yapacağız. Ebru Yaşar’ın teklisi, Ziynet’in albümü var... Bildiğiniz sanatçı arkadaşlarımla yolculuğumuz devam ediyor.



◊ Ebru Yaşar’dan “Alev Alev” şarkısının düzenlemesini yapmak için aldığınız iddia edilen yüksek rakamlar doğru mu?

- Ben de o rakamları görünce çok güldüm, tabii ki doğru değil. Faturası duruyor. İsteyen baksın.

Arın kardeş istemez!

◊ Bu yoğun iş temposunda eşiniz Selin Hanım ve oğlunuz Arın’a vakit ayırabiliyor musunuz?

- Gerçekten vakit ayırıyorum. Hayatımı onlara göre programlıyorum. Sabahları alarmım 07.30’a kurulu, Arın okula gitmeden onunla vakit geçireyim diye. Onunla kahvaltı yapıyorum. Bu onu çok motive ediyor. Döndüğü zaman evde olmaya çalışıyorum. Bu mümkün olmuyorsa bile ona özel zamanlar ayırıyorum. Selin ile de zaten sahne ve stüdyo dışında 7/24 beraberiz.

- Selin İmer: Babası Arın’ın oyun arkadaşı. Şimdi piyano dersi alıyor. Kemençeyi denedi. Ben her enstrümanı ona mutlaka tanıtıyorum.



◊ Arın kardeş istiyor mu?

- Selin İmer: İstemez. (Gülüyor) Hiç plan yok. Yakın gelecekte de uzak gelecekte çocuk planımız yok.

Evde darbuka çalmaya izin yok

◊ Selin Hanım, Mustafa Bey’in yoğun temposuna ayak uydurabiliyor musunuz?

- Selin İmer: Ben sadece Mustafa’nın giyimiyle ilgileniyorum. Konser ve katılacağı tanıtımlarla başkaları ilgileniyor.



◊ Yaptığı şarkıları ilk dinleyenlerden biri sizsinizdir. Yorum yapıyor musunuz?

- Selin İmer: Evet, ilk dinleyenlerdenim. Yorum tabii ki yapıyorum.



◊ Eleştiriyor musunuz?

- Selin İmer: İyi yorum da kötü yorum da yapıyorum. Eleştirinin bir işi güzelleştirdiğini düşünüyorum. Tabii ben bir müzik eleştirmeni değilim. Dolayısıyla sadece kendi zevkime göre olmuş ya da olmamış diyorum.



◊ Evde kurallarınız var mı?

- Selin İmer: Darbuka çalmasına izin yok. (Gülüyor) Onun dışında bir kural yok.



◊ Karı koca olarak mutfakla aranız nasıl?

- Selin İmer: Güzel yemek yapabiliyorum ama mutfağa çok ilgim yok. Mustafa da çok güzel mangal yapıyor.



◊ Mustafa Bey’in en çok beğendiğiniz yönü ne?

- Selin İmer: Çok açık sözlü. Tutmuyor içinde. Direkt olarak ne hissettiğini size söylüyor. O söylemese de yüzü söylüyor. Mimikleri söylüyor. Bir şeyi içinizde biriktirdiğiniz vakit sonrasında çok ciddi problemler çıkar. Ama Mustafa’nın öyle bir huyu olmadığı için sorun yaşamıyoruz.