Müslüm filmini 4 haftada kaç kişi izledi
2013 yılında hayatını kaybeden Arabesk müziğin efsane ismi Müslüm Gürses'in yaşamını konu alan 'Müslüm' filmi, 26 Ekim'de seyircisiyle buluşmuştu. Film 4. haftasında toplam 4.357.623 kişi tarafından izlendi.
Başrollerini Timuçin Esen ve Zerrin Tekindor'un paylaştığı film, 4. haftasında toplam 4.357.623 seyirciyi sinema salonlarına çekmeyi başardı.
Kısa sürede büyük ilgi gören ‘Müslüm’ 4 haftada 58.462.173 TL hasılat elde etti.
Çekimleri 1 yıl süren filmin maliyetinin 21 milyon lirayı bulduğu iddia edilmişti.
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